Video Tacticile rușilor de infiltrare în Kupiansk, dejucate de ucraineni. Soldați ruși, surprinși târându-se prin conducte de gaze

Forțele ucrainene au dejucat o încercare a trupelor ruse de a se infiltra printr-o conductă subterană în orașul Kupiansk din regiunea Harkov, unde rușii încearcă să stabilească poziții în eforturile lor ofensive, a anunțat armata ucraineană și comandanții care luptă pe acel front.

Recent, trupe rusești au fost surprinse încercând să se infiltreze pe liniile de luptă din Harkov, târându-se printr-o conductă de gaz, forțele Kievului încercând să le oprească prin inundarea sau fortificarea acestor conducte, relatează Business Insider.

Observatorii ucraineni au identificat tactica rusă săptămâna trecută în apropiere de Kupiansk, un oraș din regiunea Harkov care a fost martorul unor lupte intense de-a lungul frontului.

Este o tactică folosită a treia oară în război: forțele rusești au folosit și anterior conducte de gaz sau apă pentru a evita să fie detectate sau a-și croi rute logistice.

DeepState, un grup de informații ucrainean de tip open source, a relatat vineri că trupele rusești au folosit o conductă de gaze din apropierea orașului Kupiansk pentru a se strecura pe lângă râul Oskil și a stabili linii de aprovizionare și poziții pentru piloți de drone cât mai aproape de oraș.

Analiștii au publicat imagini din drone în care se poate observa un soldat în timp ce cară un pachet într-o tranșee dintr-o zonă împădurită. Relatarea a fost preluată de canalele de socializare rusești, alături de un videoclip difuzat pe scară largă cu soldați care se târăsc printr-o țeavă. Business Insider nu a putut verifica independent autenticitatea niciuneia dintre înregistrări sau momentul în care au fost realizate.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă într-un comunicat că trupele rusești au folosit o conductă pentru a transfera trupe în apropiere de Kupiansk, însă a precizat că orașul se află în continuare sub control ucrainean.

Ieșirea conductei se află în afara orașului, a subiniind statul major, adăugând că forțele ucrainene au inundat mai multe astfel de pasaje.

„Trebuie menționat că există mai multe conducte în zona Kupiansk”, se arată în comunicat. „Trei dintre cele patru linii au fost deja avariate și inundate, iar ieșirea celei de-a patra se află sub controlul forțelor de apărare”.

Trupele ruse au ajuns la periferia nordică a orașului Kupiansk și au reușit să se infiltreze în anumite zone din oraș, însă trupele ucrainene desfășoară în prezent „operațiuni de căutare și atac” pentru a neutraliza soldații ruși, potrivit comunicatului armatei ucrainene, care adaugă că „în două săptămâni, pierderile inamicului s-au ridicat la 395 de persoane, din care 288 sunt irecuperabile”.

„În zonele de acces în Kupiansk, în zona localităților Radkivka și Holubivka, soldații noștri au neutralizat un total de 265 de militari ruși. În zona orașului, alți 128”, se mai arată în comunicatul Statului Major.

Totuși, situația s-ar fi complicat între timp pentru apărătorii ucraineni, forțele ruse reușind să intre in oraș, potrivit Visegrad 24, care citează Deep State.

Ucrainenii au inundat conductele de gaze folosite de ruși pentru a transfera trupe

Luni, agenția media ucraineană Espreso a publicat un interviu video cu Iuri Fedorenko, un popular comandant al unității de drone din Regimentul 429 Sisteme Separate fără Pilot „Ahile”, care a declarat că echipele sale au folosit muniție pentru a scoate din funcțiune conducta.

„În această etapă, mișcarea inamicului prin conductă nu se mai observă”, a explicat acesta, menționând că apărătorii ucraineni au fost nevoiți să improvizeze sub foc constant. În loc să expună structura cu echipamente de inginerie, au sigilat valvele și au folosit muniții specializate pentru a distruge porțiuni din aceasta”,.

Fedorenko a declarat că forțele ucrainene au vizat o zonă a conductei care se intersecta cu râul Oskil, permițând inundarea conductei.

„Acest lucru nu înseamnă că, la un moment, inamicul nu ar putea restaura această conductă, dar este monitorizată îndeaproape”, a spus Fedorenko.

Conducta a permis trupelor ruse să se deplaseze spre satul Radkivka și în zonele împădurite pe care le controlează, oferindu-le spațiu de manevră pentru a aduna forțe pentru viitoare tentative de a pătrunde în Kupiansk.

În plus, bloggeri militari ucraineni au declarat duminică că forțele de la Kiev au amplasat sârmă ghimpată în interiorul a cel puțin unei conducte, difuzând un videoclip care pare să arate interiorul conductei plin de capcane. Videoclipul nu a fost confirmat de autorități.

Tactica utilizării conductelor subterane reflectă o operațiune rusească îndrăzneață din martie, în care forțele speciale ale Kremlinului au mers pe jos aproximativ nouă mile printr-o conductă de gaz din Sudja pentru a lansa un atac în spatele liniilor ucrainene din regiunea rusă Kursk.

În timp ce Rusia a salutat atunci atacul ca fiind un succes răsunător, Ucraina a declarat că a descoperit ulterior echipa de sabotori și i-a ucis pe majoritatea. Majoritatea forțelor ucrainene s-au retras ulterior din Kursk pe fondul contraofensivei ruse, sprijinită de soldați nord-coreeni.

La începutul anului trecut, presa ucraineană a relatat că trupele ruse au golit o conductă de apă din Avdiivka, în Donețk, folosind-o pentru a avansa în subteran și instalând găuri de ieșire la aproximativ fiecare 90 de metri.

Conducte majore de gaze împânzesc Ucraina, care anterior a servit drept țară de tranzit cheie pentru gazul rusesc către Europa. Multe dintre aceste conducte principale, care pot transporta un total estimat la 140 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, nu mai sunt active, pe măsură ce Europa renunță la energia din Rusia.