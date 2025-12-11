Ce ascunde planul lui Trump pentru Ucraina: reluarea energiei rusești și investiții americane în Rusia. Diplomat european: „O nouă Yalta economică”

Planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina ar include concesii majore făcute Rusiei, de la reluarea livrărilor energetice către Europa până la investiţii americane în sectoare strategice ale Moscovei, dezvăluie Wall Street Journal.

Anexele documentului, trimise recent liderilor europeni, stârnesc îngrijorări la Bruxelles, unde un diplomat califică aceste propuneri drept „o nouă Yalta economică”.

Potrivit WSJ, una dintre anexele planului detaliază un mecanism prin care instituţii financiare şi companii americane ar primi acces la activele suverane ruseşti blocate în Occident- în valoare de peste 200 de miliarde de dolari- pentru a le investi în proiecte din Ucraina.

Unul dintre aceste proiecte ar fi construirea unui centru de date de mari dimensiuni, alimentat de centrala nucleară Zaporojie, aflată acum sub controlul forţelor ruse.

Documentele descrise de publicaţia americană menţionează și intenţia ca firme americane să intre în industrii strategice ale Rusiei, precum extracţia metalelor rare şi explorările petroliere din Arctica, domenii care sunt în prezent sub control strict al statului rus.

Publicația citată susține că o altă componentă sensibilă o reprezintă reluarea fluxurilor energetice ruseşti către Europa de Vest şi către pieţele globale, o măsură care ar marca o schimbare radicală faţă de regimul actual de sancţiuni şi faţă de politica energetică adoptată de UE după invadarea Ucrainei.

Aceste propuneri au provocat neliniște în rândul oficialilor europeni, care se tem că un potențial acord bilateral între Washington și Moscova ar redesena balanța de putere pe continent, lăsând Ucraina în poziția de a accepta concesii majore.

Un diplomat european a declarat, sub protecţia anonimatului, că scenariul conturat seamănă cu „o Yalta economică”, în care marile puteri își împart din nou sferele de influenţă în Europa.