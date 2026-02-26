Se forțează debarcarea prim-ministrului? Prim-vicepreședinte PSD: „Voi vota să nu mai fie premier Ilie Bolojan și nici USR-ul la guvernare”

Anunțul lui Sorin Grindeanu, șeful PSD, referitor la inițierea unui consultări a membrilor de partid cu privirea la rămânerea în coaliția de guvernare alături de USR și de menținerea în funcția de premier a lui Ilie Bolojan are ecouri. Unul dintre prim-vicepreședinți și-a declarat opțiunea.

Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, șeful organizației Olt, a declarat joi, 26 februarie 2026, la nicio zi de la anunțul lui Sorin Grindeanu făcut în cadrul unui interviu pentru G4 Media că va iniția un nou referendum în rândul membrilor de partid, că va vota pentru îndepărtarea USR din coaliție și pentru schimbarea premierului PNL.

„Să știți că această consultare este izvorâtă tocmai din discuțiile cu membrii de partid care sunt nemulțumiți de participarea noastră într-o coaliție alături de USR. Comportamentul celor de la USR în ceea ce ne privește este unul de cea mai joasă speță - și nu aș vrea să fac alte comentarii pentru că aș intra și eu în zona dânșilor și nu vreau să fac acest lucru -, dar membrii noștri de partid, da, sunt nemulțumiți de participarea într-o coaliție alături de USR și tocmai de aceea facem această consultare. Și de asemenea sunt nemulțumiți de comportamentul actualului premier Ilie Bolojan față de propunerile noastre pentru programul de guvernare pe care îl avem împreună”, a spus Oprescu.

Șeful PSD Olt a subliniat că atât coaliția, cât și guvernul se sprijină pe o majoritate parlamentară în care PSD asigură aproximativ jumătate din numărul de parlamentari. „Deci nu poți să nu ții cont, atunci când guvernăm împreună, și de propunerile pe care Partidul Social Democrat le are”, a adăugat Oprescu. Acesta s-a arătat de asemenea nemulțumit de faptul că PSD nu a reușit să-l facă pe premierul Ilie Bolojan să țină cont de propunerile social-democraților.

„Cu siguranță, în perioadă următoare, așa cum am spus-o și pentru buget, lucrurile nu vor mai sta în acest fel”, a amenințat Oprescu.

Întrebat de reporterul „Adevărul” care va fi răspunsul său la întrebările propuse de Grindeanu, Oprescu a fost categoric: „Personal voi vota să nu mai fie premier Ilie Bolojan și nici USR-ul la guvernare”.

Conform declarației aceluiași oficial PSD, social-democrații nu iau în calcul ieșirea de la guvernare, ceea ce s-ar putea traduce prin forțarea plecării lui Ilie Bolojan și a USR din guvern.

„Am avut o consultare în interiorul partidului și partidul a spus că vrea să rămânem la guvernare, dar nu în formula actuală”, a mai spus Oprescu.