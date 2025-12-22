Delegaţiile americană şi ucraineană au salutat discuţiile „productive şi constructive" în negocierile de la Miami. Witkoff: „Au fost abordate patru documente cheie”

Delegaţiile americană şi ucraineană au salutat duminică, 21 decembrie, într-un comunicat comun, discuţii „productive şi constructive" în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezenţa aliaţilor europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina, potrivit AFP, Reuters şi EFE.

„În cursul ultimelor trei zile în Florida, delegaţia ucraineană a avut o serie de reuniuni productive şi constructive cu partenerii săi americani şi europeni", se arată în comunicatul distribuit pe platforma X de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi de negociatorul şef al Kievului, Rustem Umerov, potrivit Agerpres, care citează cele trei agenții străine.

„O întâlnire separată, constructivă, în format SUA - Ucraina”

Witkoff a precizat că la întâlnire au participat aliaţii europeni „pentru a coordona o abordare strategică comună între Ucraina, Statele Unite şi Europa".

„A avut loc şi o întâlnire separată, constructivă, în format SUA - Ucraina, în cadrul căreia au fost abordate patru documente cheie: dezvoltarea în continuare a unui plan în 20 de puncte, alinierea poziţiilor privind un cadru de asigurare a securităţii Ucrainei de către SUA şi dezvoltarea viitoare a unui plan economic şi de prosperitate", mai spus trimisul special al lui Donald Trump.