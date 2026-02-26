Video Theo Rose nu pleacă de la Vocea României. Clarificările artistei după zvonurile din mediul online: „Mă veți vedea pentru că îmi place foarte tare”

Îndrăgita cântăreață Theo Rose a venit recent cu clarificări care pun capăt speculațiilor apărute în ultima perioadă. Mesajele publicate pe rețelele sociale au fost interpretate greșit, iar artista a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat.

Speculațiile apărute în ultimele zile despre viitorul profesional al cântăreței Theo Rose au fost clarificate chiar de aceasta, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Artista a explicat că anumite declarații anterioare au fost interpretate greșit și că nu a existat nicio intenție de retragere din proiectele sale actuale.

„Mă veți vedea, pentru că îmi place foarte tare «Vocea României». Nici nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat. Doar s-a interpretat așa mesajul meu”, a transmis cântăreața.

Declarația vine în contextul în care au apărut zvonuri privind o posibilă plecare din emisiunea „Vocea României”, însă artista a precizat că nu a considerat necesar să intervină imediat.

„Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns, pentru că erau alte subiecte de importanță majoră în perioada aia”, a mai spus ea.

Zvonurile despre plecarea de la „Vocea României” au apărut după ce Theo Rose, jurată în competiție, a transmis un mesaj sincer și emoționant la încheierea parcursului său din sezonul trecut.

Artista a vorbit atunci despre muncă, oboseală, alegeri asumate și despre legătura specială creată cu Eva, concurenta din echipa sa, dar și despre colaborarea cu Horia Brenciu, mesaj care a fost interpretat de unii drept un posibil rămas-bun.

„Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest”, a scris artista în decembrie 2025.