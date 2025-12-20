search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Adevărul
SUA au propus primele negocieri directe Ucraina-Rusia după șase luni. Anunțul făcut de Zelenski

Război în Ucraina
Publicat:

SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski FOTO Profimedia
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski FOTO Profimedia

"Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o presiune totală", a declarat preşedintele ucrainean presei de la Kiev, menţionând între altele posibilitatea de a furniza mai multe arme Ucrainei şi de a extinde sancţiunile la întreaga economie rusă, transmite Agerpres.

"Vladimir Putin nu simte încă genul de presiune care ar trebui aplicată", a continuat el, argumentând că doar americanii sunt capabili să convingă Rusia să oprească conflictul din Ucraina.

"Cred că Statele Unite şi preşedintele Trump au această putere. Şi cred că nu ar trebui să căutăm alternative în Statele Unite", a insistat Zelenski.

Emisarul rus Kiril Dmitriev a ajuns între timp sâmbătă la Miami, unde sunt deja prezente echipe ucrainene şi europene pentru a participa la discuţiile conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA.

În timp ce negocierile diplomatice continuă, armata rusă continuă să atace oraşul Odesa şi împrejurimile sale din sudul Ucrainei, atacurile provocând sâmbătă un incendiu major la cel mai mare terminal de ulei vegetal din ţară, unde un angajat a murit.

Ruşii şi-au intensificat campania de bombardamente în ultimele săptămâni asupra acestei regiuni riverane Mării Negre, unde zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate, raiduri considerate în mare parte ca fiind represalii pentru înmulţirea atacurilor ucrainene asupra petrolierelor aparţinând "flotei fantomă" a Rusiei.

"Inamicul distruge în mod deliberat infrastructura logistică a regiunii Odesa şi terorizează civilii", a scris pe Telegram viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba.

"Rusia încearcă din nou să restricţioneze accesul Ucrainei la mare şi să blocheze regiunile noastre de coastă", a denunţat la rândul său Zelenski în declaraţiile de presă de sâmbătă.

