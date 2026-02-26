Video Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada Vestului

Constructorii ultimului tronson nefinalizat al Autostrăzii Vestului au accelerat lucrările pentru a o putea finaliza în 2026. Aproape jumătate din segmentul de nouă kilometri cuprinde lucrări de artă complexe, între care cel mai mare tunel de autostradă aflat în șantier.

Începute în 2024, lucrările la tronsonul Margina – Holdea al Autostrăzii Vestului (Lugoj – Deva) au termen de finalizare în 2026.

Segmentul, cu o lungime totală de 13 kilometri, prezintă un grad ridicat de dificultate din cauza celor două tuneluri, ale căror patru galerii totalizează 4,6 kilometri. Până în prezent, au fost executați peste 2,6 kilometri de excavații, rămânând mai puțin de doi kilometri de săpat.

Când ar putea fi străpuns tunelul mare

Aproape 800 de muncitori sunt mobilizați pe șantierul „Autostrăzii cu tuneluri”. Cele mai complexe lucrări au loc pe traseul Tunelului Mare, cu lungime de circa doi kilometri. Pentru a grăbi ritmul execuției, antreprenorii au deschis zece fronturi de lucru pe cele două galerii unidirecționale.

„La galeria T2 dreapta, cu o lungime totală de 1.985 de metri liniari, totalul excavațiilor (sub plăcile portalurilor, cut & cover și galerie) a ajuns la 817 metri liniari. La galeria T2 stânga, cu o lungime totală de 1.825 de metri liniari, totalul excavațiilor a ajuns la 1.024 metri liniari”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri.

În jurul datei de 20 ianuarie, la galeria T2 dreapta, executată de antreprenorul UMB, erau excavați 660 de metri, o parte prin metoda „cut & cover”, iar restul prin excavare în subteran. La aceeași dată, la galeria T2 stânga, executată de antreprenorul Euro Asfalt, erau realizați 796 de metri de excavație, atât în subteran, cât și în zonele executate de la suprafață.

Estimările arată că, în perioada ianuarie – februarie, au fost excavați 157 de metri la galeria dreapta (aproximativ 4,4 metri pe zi) și 228 de metri la galeria stânga (circa 6,4 metri pe zi). Dacă ritmul de lucru de la începutul acestui an este menținut, galeria T2 dreapta a Tunelului Mare ar putea fi străpunsă în luna noiembrie, iar cea stânga în luna iunie.

→ Imaginea 1/9: Autostrada cu tuneluri din vestul României Tunelurile de la Holdea Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (67) JPG

De asemenea, dacă avansul cumulat al lucrărilor de excavație la Tunelul Mare se menține la aproximativ 11 metri pe zi, străpungerea completă a acestuia este estimată pentru luna august 2026. Totuși, ritmul lucrărilor ar putea crește la cele două galerii, odată cu avansul pe noile fronturi, față de perioada de început de an, când condițiile de lucru au fost îngreunate de vreme.

În scenariul optimist, în care avansul excavărilor ar ajunge la 20 de metri pe zi (aproximativ doi metri pe fiecare front), străpungerea completă a Tunelului Mare ar putea avea loc în luna iunie 2026.

Tunelul Mic, în stadiu avansat

La Tunelul Mic (T1), lucrările de excavație au fost finalizate pe ambele galerii. Pe galeria stângă, executată de UMB, cu o lungime de 415 metri, se lucrează în prezent la hidroizolație și la căptușeala finală. În cazul celeilalte galerii, executată de Euro Asfalt, cu o lungime de 367,5 metri, hidroizolația a fost finalizată, iar lucrările continuă la căptușeala finală din beton. În primăvara acestui an, aceste operațiuni ar putea fi încheiate.

Tunelurile de pe secțiunea Margina – Holdea au fost proiectate pentru a evita debleele adânci, riscurile de instabilitate și impactul negativ asupra mediului, conform acordului de mediu. Sunt construite la Holdea, la limita județelor Timiș și Hunedoara, sunt completate de trei pasaje, unul având o lungime de peste un kilometru. Cele două tuneluri sunt legate printr-un pasaj de 121 de metri.

La Margina, constructorii au pregătit terenul pentru turnarea grinzilor la noile pasaje și viaducte, aflate într-un stadiu avansat la nivel de infrastructură (pile și fundații).

→ Imaginea 1/12: Autostrada cu tuneluri din vestul României Tunelurile de la Holdea Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) jpg

Lotul Margina – Holdea are nouă kilometri, la care se adaugă un segment de patru kilometri din zona Margina (Secțiunea D), realizat parțial în anii trecuți, dar rămas nefinalizat.

În prezent, stadiul lucrărilor pe întreg tronsonul, inclusiv Secțiunea D, a depășit 53 la sută. Finalizarea lucrărilor este așteptată în 2026. Segmentele fac parte din Autostrada A1 Lugoj – Deva, care are aproximativ 100 de kilometri și traversează județele Timiș și Hunedoara, în vestul României. Odată cu inaugurarea ultimului sector, va exista o legătură completă între orașele din centrul României (Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș) și frontiera de vest, la Nădlac, precum și cu Arad și Timișoara.