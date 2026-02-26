Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri

O fotografie cu regretatul fizician britanic Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong, însoțit de femei în bikini, a fost dezvăluită recent în dosarele lui Jeffrey Epstein.

Imaginea îl arată pe Hawking cu un cocktail în mână, băutura fiind susținută de una dintre cele două îngrijitoare care îi ofereau asistență permanentă, având în vedere că Hawking avea nevoie de îngrijire non-stop din cauza bolii neuronilor motori, potrivit theindependent.

Fotografia a fost făcută în 2006, în timpul unui simpozion științific la Ritz Carlton, St. Thomas, în Insulele Virgine ale SUA, unde Hawking a susținut un discurs despre cosmologia cuantică. Numele său apare de sute de ori în dosarele Epstein, însă simpla menționare în documente nu indică implicare în vreo faptă ilegală.

Hawking a mai fost văzut în alte fotografii pe insula privată a lui Epstein, Little Saint James, însă nu există imagini cu el și Epstein împreună. El se afla printre cei 21 de oameni de știință invitați la evenimente științifice organizate de Epstein pe insula sa de 75 de acri.

Potrivit Fundației Jeffrey Epstein VI, în 2012 participanții s-au întâlnit pentru „a discuta, a se relaxa pe plajă și a vizita insula privată din apropiere” pentru a „determina dacă există un consens în definirea gravitației”.

Documente judiciare recente arată că Epstein i-ar fi spus lui Ghislaine Maxwell să ofere o recompensă financiară prietenilor acuzatoarei sale, Virginia Giuffre, dacă ar fi putut demonstra că o acuzație privind implicarea lui Hawking într-o „orgia cu minori” era falsă.

Fotografii anterioare îl arată pe Hawking în scaunul cu rotile la o cină în aer liber pe Little Saint James și într-un submarin modificat de Epstein pentru a-i permite să participe la o excursie subacvatică.

Un purtător de cuvânt al familiei Hawking a precizat: „Profesorul Hawking a adus unele dintre cele mai mari contribuții la fizică în secolul XX și a fost cel mai longeviv supraviețuitor cunoscut al bolii neuronilor motori. Orice insinuare de comportament neadecvat din partea sa este greșită și extrem de exagerată.”

Hawking, al cărui lucru pionier asupra găurilor negre și relativității generale a revoluționat cosmologia modernă, a murit în 2018, la vârsta de 76 de ani, după ce a trăit cu boala neuronilor motori mai mult de 55 de ani.