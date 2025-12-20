Negocieri decisive în Florida: SUA și Rusia reiau discuțiile despre pacea din Ucraina

search
Publicat:

Negociatori americani și ruși se întâlnesc sâmbătă, în Florida, pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în contextul unor eforturi diplomatice intensificate ale administrației de la Washington.

Jared Kushner, Kiril Dmitriev și Steve Witkoff FOTO: X/ @WeReporter
Jared Kushner, Kiril Dmitriev și Steve Witkoff FOTO: X/ @WeReporter

Potrivit unor surse oficiale citate de Reuters, întâlnirea are loc pe fondul încercărilor administrației președintelui Donald Trump de a obține un acord acceptabil atât pentru Moscova, cât și pentru Kiev. Discuțiile vin după întrevederi purtate vineri de oficiali americani cu reprezentanți ai Ucrainei și ai Europei, în cadrul demersurilor de conturare a unui posibil plan de pace pentru conflictul început în februarie 2022, odată cu invazia rusă la scară largă, notează News.ro.

Delegația rusă este condusă de Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui Vladimir Putin, care urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Șeful diplomației americane și consilier pentru securitate națională, Marco Rubio, a declarat că ar putea participa, la rândul său, la discuții. Întâlniri anterioare au avut loc la clubul de golf al lui Witkoff din zona Hallandale Beach, în apropiere de Miami.

O sursă rusă a declarat pentru Reuters că nu este prevăzută nicio întâlnire directă între negociatorii ruși și cei ucraineni.

Poziții divergente și avertismente ale serviciilor de informații

În paralel, rapoartele serviciilor de informații americane continuă să avertizeze că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar intenționa să captureze întreaga Ucraină, potrivit unor surse familiarizate cu aceste evaluări. Aceste concluzii contrazic declarațiile unor oficiali americani care susțin că Moscova ar fi pregătită pentru pace.

La conferința sa anuală de presă de la Moscova, Vladimir Putin nu a oferit niciun compromis, insistând că termenii Rusiei pentru încheierea războiului nu s-au schimbat din iunie 2024. Atunci, liderul de la Kremlin a cerut ca Ucraina să renunțe la ambiția de a adera la NATO și să se retragă complet din patru regiuni ucrainene revendicate de Rusia drept teritoriu propriu. Kievul afirmă însă că nu va ceda teritorii pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească în aproape patru ani de război.

Declarațiile Kievului și mesajul Washingtonului

Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că echipele americane și europene au purtat vineri discuții și au convenit să își continue eforturile comune. „Am convenit cu partenerii noștri americani asupra unor pași următori și asupra continuării muncii noastre comune în viitorul apropiat”, a scris Umerov pe Telegram, precizând că l-a informat pe președintele Volodimir Zelenski despre rezultatele discuțiilor desfășurate în Statele Unite.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

La rândul său, Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat progrese în discuțiile pentru încheierea războiului, dar a avertizat că procesul rămâne unul dificil. „În cele din urmă, depinde de ei să ajungă la un acord. Nu putem forța Ucraina să încheie un acord. Nu putem forța Rusia să încheie un acord. Ele trebuie să își dorească un acord. Rolul pe care încercăm să-l jucăm este acela de a vedea dacă există un punct comun asupra căruia părțile pot cădea de acord, iar în asta am investit mult timp și energie și continuăm să o facem”, a declarat Rubio.

Oficialul american și-a exprimat totuși speranța că un progres ar putea fi obținut până la finalul anului, subliniind că, deși s-au făcut pași înainte, drumul către un acord de pace rămâne lung și complicat.

Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
