search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum vrea Rusia să convingă SUA să accepte pacea propusă? Următorul pas al războiului cognitiv rusesc, dezvăluit de ISW

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Economia Rusiei duduie, victoria pe câmpul de luptă e inevitabilă și ucrainenii protestează împotriva lui Zelenski - acestea sunt principalele mesaje ale războiului cognitiv al Rusiei care au ca scop influențarea negocierilor, arată într-o analiză a Institutului pentru Studierea Războiului (ISW).

Putin încearcă să-l convingă pe Trump că victoria Rusiei e inevitabilă. FOTO: AFP
Putin încearcă să-l convingă pe Trump că victoria Rusiei e inevitabilă. FOTO: AFP

Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) arată într-o analiză recentă că economia Rusiei se află într-o situație mult mai dificilă decât încearcă declarațiile lui Putin să sugereze, pentru a demonstra Occidentului că sancțiunile impuse nu au niciun efect.

„Președintele rus Vladimir Putin încearcă să prezinte economia Rusiei ca fiind capabilă să susțină un război de durată în Ucraina — probabil pentru a consolida efortul continuu de război cognitiv al Rusiei, care susține în mod fals că o victorie rusă este inevitabilă”, se arată în studiul citat. 

Războiul cognitiv reprezintă convergența operațiunilor psihologice, a operațiunilor informaționale și a operațiunilor cibernetice cu avansul rețelelor AI/ML care servesc la modelarea agendei strategice a adversarului, în exploatarea vulnerabilităților umane și influențarea înțelegerii umane a evenimentelor. Simplu spus, sunt metodele folosite pentru manipularea mecanismelor de cunoaștere a unui inamic sau a cetățenilor săi pentru a-l slăbi, penetra, influența sau chiar subjuga ori distruge.

Putin a declarat pe 8 decembrie, în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale că Rusia depune eforturi pentru a depăși problemele demografice și pentru a crește rata natalității și a evidențiat numeroasele măsuri de sprijin pe care Kremlinul le oferă familiilor cu copii.

Putin a afirmat că rata natalității continuă să scadă, inclusiv din cauza unor „provocări externe” nespecificate — probabil făcând referire, cel puțin parțial, la impactul demografic al războiului din Ucraina.

Vladimir Putin a declarat că Kremlinul va include indicatori privind rata natalității în evaluările de performanță ale guvernatorilor regionali. El a susținut că indicatorii sociologici privind disponibilitatea oamenilor de a avea copii s-au îmbunătățit cel mai mult în regiunile ocupate Herson și Zaporijia — unde autoritățile ruse de ocupație promovează politici pronataliste ca parte a unor eforturi mai ample de exploatare a Ucrainei ocupate ca resursă economică și demografică.

Putin spune că economia duduie

Putin a afirmat că creșterea PIB-ului Rusiei va fi de aproximativ un procent până la sfârșitul anului 2025 și că inflația va fi în jur de sau sub șase procente, Banca Centrală prognozând o inflație de patru până la cinci procente în 2026.

Putin a susținut că Rusia poate acum să crească treptat „impulsul economic”, menținând în același timp un nivel scăzut al șomajului și o inflație moderată.

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a declarat că creșterea PIB-ului Rusiei în ultimii trei ani este de aproximativ 10 procente, în pofida presiunii „fără precedent” a sancțiunilor, și că economia rusă poate „merge înainte” în ciuda „încercărilor de a-i restrânge dezvoltarea”.

Realitatea spune altceva

Conform ISW, „politicile economice recente ale Kremlinului indică însă faptul că economia Rusiei se află într-o situație mult mai dificilă decât încearcă declarațiile lui Putin să sugereze”.

Putin și-a intensificat eforturile de a prezenta economia rusă ca fiind rezilientă și capabilă să susțină ostilități prelungite în Ucraina înaintea întâlnirii SUA–Rusia din 2 decembrie de la Moscova, iar declarațiile sale din 8 decembrie sunt probabil orientate în mod similar spre influențarea negocierilor de pace aflate în desfășurare, arată sursa citată.

„Putin încearcă probabil să convingă Statele Unite că intensificarea presiunii prin sancțiuni nu va avea efectul scontat asupra economiei ruse și nu îl va determina să facă compromisuri pentru a pune capăt războiului său împotriva Ucrainei”, arată studiul ISW.

De asemenea, Putin evită în mod evident să discute despre războiul în curs din Ucraina în discursurile sale despre economia rusă, probabil pentru a ascunde legăturile dintre pierderile Rusiei pe câmpul de luptă și problemele economice, opinează specialiștii citați.

Citește și: Negocierile pentru pace în Ucraina, sub presiune: Europa se teme că Trump se va retrage

„Kremlinul pare să încerce să coreleze afirmațiile sale despre economia rusă cu narațiunea falsă potrivit căreia o victorie rusă pe câmpul de luptă este inevitabilă. Ambele narațiuni urmăresc să împingă Occidentul și Ucraina să capituleze acum în fața cererilor Rusiei, de teama intensificării și prelungirii operațiunilor militare rusești în viitor”, arată experții de la Institutul pentru Studierea războiului.

„Kremlinul continuă să refuze orice soluționare a războiului care să fie mai puțin decât capitularea Ucrainei”

ISW continuă să evalueze că Occidentul și Ucraina pot valorifica mai multe vulnerabilități-cheie ale Rusiei, atât pe câmpul de luptă, cât și în plan economic, pentru a forța Kremlinul să negocieze și să facă concesii reale și că o victorie rusă nu este inevitabilă.

Oficialii Kremlinului continuă să demonstreze lipsa de disponibilitate a Rusiei de a face compromisuri pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat a Rusiei, Alexei Juravliov, a declarat pe 8 decembrie că Rusiei nu îi pasă cine semnează „capitularea” pentru a încheia războiul, ci că „principalul lucru” este ca termenii acordului să „satisfacă Rusia”.

Juravliov a susținut că problemele care au dus la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia își au originea în deteriorarea relațiilor dintre SUA și Rusia, astfel încât Rusia ar trebui să semneze un acord de pace doar cu Statele Unite — nu cu Ucraina.

Declarațiile lui Juravliov reiterează modul în care Kremlinul a formulat constant cerințe nu doar față de Ucraina, ci și față de NATO, și faptul că Kremlinul continuă să refuze orice soluționare a războiului care să fie mai puțin decât capitularea Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 8 decembrie că negocierile pentru a pune capăt războiului trebuie să fie „făcute în liniște” — repetând apelurile recente ale Kremlinului ca părțile să nu facă publice detalii despre negocierile în desfășurare, probabil pentru a ascunde respingerea de către Rusia a planurilor de pace propuse.

„Rusia plănuiește să instige proteste în Ucraina”

„Se pare că Rusia plănuiește să instige proteste în Ucraina, probabil pentru a sprijini narațiunea de lungă durată a Kremlinului conform căreia guvernul ucrainean este ilegitim”, arată ISW.

Citește și: Trump, „extrem de frustrat” de Rusia și Ucraina. Casa Albă: „Nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine”

Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineț, a declarat pe 8 decembrie că serviciile speciale ruse intenționează să destabilizeze situația internă din Ucraina prin organizarea unor presupuse „proteste pașnice” în marile orașe din sudul și estul Ucrainei.

Lubineț a afirmat că serviciile speciale ruse plănuiesc să recruteze femei — în special mame ale militarilor ucraineni care sunt prizonieri de război (POW) sau dați dispăruți în acțiune (MIA) — pentru aceste proteste.

Lubineț a declarat că Kremlinul urmărește să folosească protestele pentru a exercita presiuni asupra conducerii militare și politice a Ucrainei în contextul negocierilor de pace în curs.

Kremlinul, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, a folosit de mult timp interpretări deliberate și eronate ale legislației ucrainene și ale Constituției Ucrainei pentru a susține că Zelenski este ilegitim.

Serviciile de informații ucrainene au identificat în mod notabil campania informațională rusă „Maidan-3” din 2024, care a avut ca scop răspândirea îndoielilor cu privire la legitimitatea lui Zelenski.

„Presupusa tentativă a Rusiei de a instiga proteste în Ucraina urmărește probabil, în mod similar, să consolideze narațiunea falsă potrivit căreia actualul guvern ucrainean nu are sprijinul poporului ucrainean”, rată experții citați.

ISW continuă să evalueze că Kremlinul ar putea folosi afirmațiile sale false privind ilegitimitatea lui Zelenski pentru a se retrage din orice viitor acord de pace pe care l-ar semna cu Ucraina, la un moment ales de Rusia.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni, în timp ce pacienții sunt ținuți în condiții degradante
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Un bunic a lăsat moștenire nepoților o monedă. Acum s-a descoperit că era extrem de rară și au vândut-o cu 6 milioane de dolari
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Ce salariu are un ofițer de poliție debutant: venitul poate fi unul frumos
playtech.ro
image
A semnat cu FCSB! Gigi Becali: „Da, e adevărat! L-a întrebat pe Meme dacă e la mișto”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Procurorii au deschis dosar de moarte suspectă
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Fostul burlac convins de la Hollywood nu mai are voie... NIMIC! Confesiunea amuzantă a lui George Clooney: ”Nu mai pot nici să...”

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!