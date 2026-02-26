search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Soluția găsită de Daniel Băluță prin care ar ajuta toate primăriile din București să repare simultan străzile Capitalei

0
0
Publicat:

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a informat, joi, 26 februarie, că va iniția un proiect de hotărâre menit să accelereze lucrările de reparații la nivelul întregii Capitale.

Daniel Băluță / FOTO EPA-EFE
Daniel Băluță / FOTO EPA-EFE

Proiectul va permite tuturor celor șapte primării din București să intervină "coordonat, simultan și integrat pentru refacerea de urgență a covorului asfaltic de pe străzile și bulevardele aflate în administrarea Primăriei Municipiului București", a informat Primăria Sectorului 4 printr-un comunicat.

Acesta ar urma să fie supus votului consilierilor generali în cadrul ședinței extraordinare a CGMB, convocată deja de către consilierii PSD și PUSL, pentru data de 10 martie, ora 11:00, mai informează comunicatul.

“Este nevoie de intervenția noastră urgentă, coordonată și fermă, a tuturor, pentru că, din păcate, Bucureștiul arată ca după război. Este plin de gropi, carosabilul este grav afectat, iar în multe zone riști efectiv să îți rupi mașina circulând pe străzile Capitalei. Nu mai vorbim doar despre disconfort, ci despre siguranța oamenilor. Tocmai de aceea inițiem acest proiect de hotărâre, care să permită tuturor primăriilor de sector să intervină simultan și integrat pentru refacerea rapidă a covorului asfaltic, inclusiv pe străzile care se află acum în administrarea Primăriei Capitalei. Oamenii au nevoie de străzi sigure, nu de un oraș care arată abandonat. Cu toții suntem responsabili în fața oamenilor, lucrăm pentru oameni și consider că barierele administrative trebuie depășite în interesul orașului, întrucât fiecare cetățean al Bucureștiului se așteaptă ca problemele să fie rezolvate, indiferent de persoana sau de instituția care face acest lucru”, a declarat Daniel Băluță.

Anunțul vine în contextul în care primarul Daniel Băluță a anunțat pe 15 februarie că în curând va începe programul de reparație a străzilor din Sectorul 4. Intervențiile se vor realiza în ordinea stabilită de angajații Primăriei care au făcut verificări pe teren.

„La începutul lunii martie, cel mai târziu, imediat ce vremea și temperaturile ne vor permite, vom lua la rând toate bulevardele și străzile secundare pe care, după această iarnă, au apărut inevitabilele gropi. Le-am văzut, le știu. Nu închidem ochii și nici nu ne întoarcem privirea. Sincronizăm doar începutul acestor lucrări la condițiile meteo pentru ca rezultatul să fie unul bun și pe termen lung”, a anunțat Daniel Băluță pe Facebook la vreme respectivă.

Potrivit edilului, lucrările se vor desfășura atât pe timpul zilei, cât și noaptea, pentru a reduce disconfortul în trafic și pentru a finaliza intervențiile într-un interval cât mai scurt.

