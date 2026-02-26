Bulgaria, în pragul unui posibil viraj politic: cum ar putea avea loc un reviriment pro-rus

Pe 19 aprilie, în Bulgaria sunt programate alegeri parlamentare anticipate, într-un context politic marcat de instabilitate și oboseală electorală. Rezultatul ar putea fi semnificativ diferit față de scrutinele anterioare.

Motivul principal: intrarea în cursă a unei formațiuni asociate fostului președinte Rumen Radev, care și-a depus mandatul pentru a participa la competiția parlamentară. Deși partidul nu este încă oficial constituit, două sondaje recente îi indică un potențial scor suficient pentru a ocupa primul loc, la distanță considerabilă de rivali.

Pentru Ucraina, o asemenea evoluție ar putea avea consecințe directe, având în vedere pozițiile anterioare ale lui Radev, percepute frecvent drept favorabile Moscovei, scrie pravda.ua.

Un partid inexistent, dar favorit în sondaje

La jumătatea lunii februarie, agențiile sociologice Market Links și „Myara” au testat ipoteza participării unui nou partid condus de Radev. Rezultatele au fost notabile: între 25,6% și 33,3% dintre respondenți au declarat că ar vota o asemenea formațiune.

Sprijinul pare să provină din mai multe direcții – de la partide populiste precum „Există un Astfel de Popor”, condus de Slavi Trifonov, la formațiuni naționaliste precum „Renașterea” și chiar din zona partidelor tradiționale, inclusiv Boiko Borisov și alianțele pro-europene.

Chiar fără o majoritate absolută, partidul ar putea deveni nucleul unei noi coaliții de guvernare.

Explicațiile pentru acest sprijin transversal sunt multiple. În primul rând, Radev este perceput ca o figură relativ nouă pe scena parlamentară, într-un climat în care alegătorii s-au săturat de guverne fragile și alianțe de scurtă durată. În al doilea rând, fostul președinte a beneficiat de un nivel ridicat de încredere publică. În al treilea rând, absența unui program politic clar lasă loc proiecțiilor și așteptărilor – un fenomen observat și în alte contexte electorale europene.

Această ambiguitate poate însă deveni o vulnerabilitate, odată ce formațiunea își va prezenta agenda oficială.

Două direcții posibile

Analiza sugerează că partidul lui Radev ar putea urma una dintre două orientări.

Prima ar fi un euroatlantism moderat: menținerea apartenenței la NATO și la Uniunea Europeană, fără a accelera integrarea. În acest scenariu, Bulgaria s-ar concentra pe interesele interne, într-un model comparat de unii analiști cu direcția urmată de Viktor Orban în Ungaria. Ar putea continua exporturile comerciale de armament, inclusiv către Ucraina, chiar dacă indirect.

A doua variantă ar presupune o apropiere mai accentuată de Russia și China, inclusiv contestarea aderării la zona euro și reducerea dependenței față de partenerii occidentali. În acest caz, Sofia ar putea bloca inițiativele europene de sprijin pentru Ucraina și ar limita cooperarea militară.

În ambele scenarii, lupta împotriva corupției ar deveni un mesaj central – o temă cu potențial electoral semnificativ și un instrument de repoziționare politică.

Ecuația coalițiilor

O eventuală victorie electorală nu garantează automat formarea guvernului. Partidele pro-europene ar considera o alianță cu Radev drept un risc major. În schimb, o coaliție cu socialiștii sau cu formațiuni naționaliste precum „Renașterea” rămâne posibilă, deși complexă din punct de vedere politic.

Un asemenea aranjament ar putea avea implicații directe asupra sprijinului acordat Ucrainei. Bulgaria a furnizat până acum asistență limitată, inclusiv prin vânzări de muniție, însă un nou executiv ar putea suspenda sau restrânge aceste livrări.

Un scrutin care nu va rezolva criza

Bulgaria traversează de mai mulți ani o criză politică prelungită, marcată de alegeri repetate și coaliții fragile. Votul din 19 aprilie este puțin probabil să pună capăt acestei instabilități.

Chiar și în ipoteza unei reconfigurări majore, este improbabil ca Sofia să adopte un rol activ în politica externă legată de războiul ruso-ucrainean. Un acord bilateral de securitate cu Kievul, aflat în așteptare din decembrie 2024, nu a fost încă semnat, în lipsa consensului politic intern.

Pentru moment, Bulgaria rămâne o țară profund divizată. Iar intrarea lui Radev în politica parlamentară ar putea fie să redeseneze scena politică, fie să adâncească polarizarea existentă.