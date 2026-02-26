search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bulgaria, în pragul unui posibil viraj politic: cum ar putea avea loc un reviriment pro-rus

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pe 19 aprilie, în Bulgaria sunt programate alegeri parlamentare anticipate, într-un context politic marcat de instabilitate și oboseală electorală. Rezultatul ar putea fi semnificativ diferit față de scrutinele anterioare.

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev/FOTO:X
Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev/FOTO:X

Motivul principal: intrarea în cursă a unei formațiuni asociate fostului președinte Rumen Radev, care și-a depus mandatul pentru a participa la competiția parlamentară. Deși partidul nu este încă oficial constituit, două sondaje recente îi indică un potențial scor suficient pentru a ocupa primul loc, la distanță considerabilă de rivali.

Pentru Ucraina, o asemenea evoluție ar putea avea consecințe directe, având în vedere pozițiile anterioare ale lui Radev, percepute frecvent drept favorabile Moscovei, scrie pravda.ua.

Un partid inexistent, dar favorit în sondaje

La jumătatea lunii februarie, agențiile sociologice Market Links și „Myara” au testat ipoteza participării unui nou partid condus de Radev. Rezultatele au fost notabile: între 25,6% și 33,3% dintre respondenți au declarat că ar vota o asemenea formațiune.

Sprijinul pare să provină din mai multe direcții – de la partide populiste precum „Există un Astfel de Popor”, condus de Slavi Trifonov, la formațiuni naționaliste precum „Renașterea” și chiar din zona partidelor tradiționale, inclusiv Boiko Borisov și alianțele pro-europene.

Chiar fără o majoritate absolută, partidul ar putea deveni nucleul unei noi coaliții de guvernare.

Explicațiile pentru acest sprijin transversal sunt multiple. În primul rând, Radev este perceput ca o figură relativ nouă pe scena parlamentară, într-un climat în care alegătorii s-au săturat de guverne fragile și alianțe de scurtă durată. În al doilea rând, fostul președinte a beneficiat de un nivel ridicat de încredere publică. În al treilea rând, absența unui program politic clar lasă loc proiecțiilor și așteptărilor – un fenomen observat și în alte contexte electorale europene.

Această ambiguitate poate însă deveni o vulnerabilitate, odată ce formațiunea își va prezenta agenda oficială.

Două direcții posibile

Analiza sugerează că partidul lui Radev ar putea urma una dintre două orientări.

Prima ar fi un euroatlantism moderat: menținerea apartenenței la NATO și la Uniunea Europeană, fără a accelera integrarea. În acest scenariu, Bulgaria s-ar concentra pe interesele interne, într-un model comparat de unii analiști cu direcția urmată de Viktor Orban în Ungaria. Ar putea continua exporturile comerciale de armament, inclusiv către Ucraina, chiar dacă indirect.

A doua variantă ar presupune o apropiere mai accentuată de Russia și China, inclusiv contestarea aderării la zona euro și reducerea dependenței față de partenerii occidentali. În acest caz, Sofia ar putea bloca inițiativele europene de sprijin pentru Ucraina și ar limita cooperarea militară.

În ambele scenarii, lupta împotriva corupției ar deveni un mesaj central – o temă cu potențial electoral semnificativ și un instrument de repoziționare politică.

Ecuația coalițiilor

O eventuală victorie electorală nu garantează automat formarea guvernului. Partidele pro-europene ar considera o alianță cu Radev drept un risc major. În schimb, o coaliție cu socialiștii sau cu formațiuni naționaliste precum „Renașterea” rămâne posibilă, deși complexă din punct de vedere politic.

Un asemenea aranjament ar putea avea implicații directe asupra sprijinului acordat Ucrainei. Bulgaria a furnizat până acum asistență limitată, inclusiv prin vânzări de muniție, însă un nou executiv ar putea suspenda sau restrânge aceste livrări.

Un scrutin care nu va rezolva criza

Bulgaria traversează de mai mulți ani o criză politică prelungită, marcată de alegeri repetate și coaliții fragile. Votul din 19 aprilie este puțin probabil să pună capăt acestei instabilități.

Chiar și în ipoteza unei reconfigurări majore, este improbabil ca Sofia să adopte un rol activ în politica externă legată de războiul ruso-ucrainean. Un acord bilateral de securitate cu Kievul, aflat în așteptare din decembrie 2024, nu a fost încă semnat, în lipsa consensului politic intern.

Pentru moment, Bulgaria rămâne o țară profund divizată. Iar intrarea lui Radev în politica parlamentară ar putea fie să redeseneze scena politică, fie să adâncească polarizarea existentă.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
gandul.ro
image
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
mediafax.ro
image
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi Becali și a comentat declarațiile șefului LPF: „E dramatic!”
fanatik.ro
image
Lupta livratorului pakistanez cu gerul românesc: „Bă, mi-ai vărsat ciorba peste șaormă!” „What? What?” „Marș!”
libertatea.ro
image
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
digi24.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
observatornews.ro
image
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
cancan.ro
image
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Urmează temperaturi neașteptat de ridicate. Unde va fi cel mai cald în zilele următoare. Anunțul făcut de meteorologi
playtech.ro
image
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Cheesecake cu lamaie Sursa foto shutterstock 2292523711 jpg
Cheesecake cu lămâie. Nu vei crede cât de ușor se face!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic