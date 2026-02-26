Deputata POT de Timiș Codruța Maria Corcheș cere ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper. Ea invocă ”protecția minților tinere” și a valorilor creștine.

Deputata Codruța Maria Corcheș, aleasă în Timiș pe lista Partidului Oamenilor Tineri (POT), cere ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper la Palatul Copiilor din București.

Parlamentara în vârstă de 29 de ani a creat și o petiție în acest sens, pe site-ul propriu, alături de două postări pe unul dintre numeroasele sale conturi de Facebook.

”Solicitare Urgentă!

Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă. Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței. Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor. Oprește acest eveniment”, scrie deputata POT.

Replica liderului trupei

“Problema mea e că ne-au acuzat că avem un impact negativ asupra copiilor. În 2008, când au avut loc inundațiile din Moldova, am sărit în ajutorul copiilor și am donat toți banii câștigați din concertul cu Iron Maiden, inclusiv din merch”, a spus Alin Dincă, liderul trupei, la RockFm. „Sunt școli în România unde copiii sunt încurajați să folosească albumele noastre istorice ca suport educațional. Sunt predate materii cu ajutorul pieselor noastre. Tocmai de noi s-a trezit să spună că suntem răi, că suntem sataniști!”, a adăugat acesta.

Reacția comunității rock

Campania deputatei POT din Timișoara a fost sancționată și de voci importante ale peisajului muzicii metal.

Rockstadt Extreme Fest, unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri metal, o acuză pe deputata POT Codruța Maria Corcheș de abuz și exprimă o realitate pe care democrația o transformă în truism: ”Cultura nu se cenzurează”.

”Un deputat al partidului POT și membru al Comisiei pentru Cultură se folosește de poziția sa pentru a intimida și încerca anularea unui eveniment pe considerente nefondate ce pot pune bazele unui precedent periculos. Într-un moment în care muzica ajunge să fie judecată prin frică și reguli absurde, vrem să spunem clar: astfel de abuzuri nu au ce căuta în muzică. Rock-ul este un mod de a te exprima liber, unde artistul comunică direct cu publicul lui și fiecare concert este o întâlnire a pasiunii, a creativității și a libertății. Rockstadt Extreme Fest își exprimă solidaritatea față de Trooper și față de toți artiștii care urcă pe scenă fără compromisuri, în fața oamenilor care îi iubesc și îi respectă. Muzica nu e doar sunet, e limbaj comun, energie, apartenență și comunitate. Vom continua să susținem scena care ne-a format, artiștii care inspiră și oamenii care păstrează rock-ul viu. Pentru că muzica trebuie trăită, celebrată și apărată împreună, iar comunitatea noastră este ceea ce o face cu adevărat puternică”, potrivit Rockstadt Extreme Fest.