Sarcofagul de la Cernobîl, în pericol de prăbușire după atacuri repetate, avertizează directorul centralei

Structura de protecție care acoperă reactorul patru al centralei nucleare de la Cernobîl ar putea ceda în urma unor noi atacuri rusești, chiar și în absența unei lovituri directe. Avertismentul vine din partea directorului centralei, Serghei Tarakanov, care atrage atenția că actualul nivel de risc este unul fără precedent.

Într-un interviu acordat France 24, Tarakanov a explicat că noul sarcofag – cunoscut sub numele de Noua Structură de Confinare – nu a fost proiectat pentru a rezista impactului armelor moderne. „Nu este nevoie de o lovitură directă. O explozie în apropiere, de tipul celei produse de o rachetă Iskander, poate fi suficientă pentru a compromite structura”, a spus acesta.

Potrivit estimărilor conducerii centralei, refacerea completă a construcției de protecție ar putea dura între trei și patru ani, în cazul unor avarii majore.

Pagube deja înregistrate

În urma atacurilor recente, sarcofagul a suferit mai multe deteriorări tehnice, pierzând o parte din funcțiile sale esențiale. Specialiștii au reușit să acopere o breșă de mari dimensiuni provocată de impactul unei drone, folosind un ecran de protecție temporar. Problemele însă persistă.

Conform conducerii centralei:

-aproximativ 300 de orificii mai mici trebuie sigilate, acestea apărând atât în urma exploziei dronei, cât și în timpul operațiunilor de stingere a incendiului;

-structura necesită lucrări de stabilizare, din cauza vibrațiilor repetate provocate de explozii în apropiere;

-nivelul radiațiilor pe platforma industrială este, în prezent, sub control și se încadrează în limitele admise.

Un risc cu implicații pe termen lung

Noua Structură de Confinare a fost concepută pentru a proteja zona de efectele mediului și pentru a permite, treptat, dezafectarea vechiului „Obiect Ucrainean”, nu pentru a rezista atacurilor cu rachete balistice. „Nimeni nu poate garanta că această construcție va rezista unor noi lovituri. Aici se află principala amenințare”, a subliniat Tarakanov.

O eventuală compromitere a integrității sarcofagului ar putea duce la ridicarea prafului radioactiv în interiorul structurii, ceea ce ar complica semnificativ lucrările de gestionare a consecințelor dezastrului nuclear din 1986.

Personalul centralei continuă monitorizarea permanentă a situației, însă stabilitatea pe termen lung a sarcofagului depinde direct de evoluția situației de securitate din regiune.

În acest context, guvernul Franței a anunțat recent o contribuție de 10 milioane de euro la Fondul Cernobîl administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Fondurile vor fi utilizate pentru repararea structurii de protecție afectate de atacurile rusești cu drone.