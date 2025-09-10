Prima reacție a Statelor Unite după incidentele aeriene din Polonia: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a transmis miercuri, 10 septembrie, un mesaj ferm de solidaritate, după ce 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, unele dintre ele venind dinspre Belarus.

„Suntem alături de aliații noștri în fața încălcărilor spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a scris Whitaker pe platforma X. Declarația reprezintă prima reacție a Statelor Unite la incident, subliniază publicația poloneză Gazeta Wyborcza.

Potrivit sursei citate, dronele au fost doborâte de avioanele NATO, într-un incident fără precedent de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

„Pentru prima dată în istorie, Rusia s-a confruntat cu NATO pe teritoriul european. Pentru prima dată, am asistat la o incursiune în masă a dronelor rusești în spațiul aerian al NATO și, pentru prima dată, forțele aeriene ale NATO au răspuns la această provocare cu foc”, notează jurnalistul Bartosz T. Wieliński în Gazeta Wyborcza.

Acesta atrage atenția că situația marchează „un moment istoric”, care ar putea schimba rapid viața cotidiană a cetățenilor din regiune.

De remarcat că, până la momentul publicării articolului, președintele american Donald Trump nu a reacționat la aceste evenimente.

Analistul de securitate Cătălin Done susține că atacul cu drone rusești asupra Poloniei a fost un test al Rusiei, pentru a vedea capacitatea de reacție a țării atacate, dar și a aliaților. El crede că România trebuia să reacționeze prompt și să se pregătească pentru astfel de „teste”.

Noaptea trecută, Polonia a fost ținta unei incursiuni aeriene fără precedent: peste 19 drone rusești au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. Premierul Donald Tusk a confirmat că aparatele au fost interceptate cu sprijin NATO, inclusiv prin desfășurarea de avioane F-35, F-16 și elicoptere militare. Unele drone au căzut pe teritoriul polonez, provocând pagube materiale, dar fără victime. Se vorbește despre un număr de 3-4 drone doborâte.