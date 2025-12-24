Parlamentari ai partidului de guvernământ și ai opoziției s-au luat la bătaie după o dispută legată de moștenirea lăsată de fondatorul Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. În cele din urmă, bugetul a fost adoptat, în pofida unei altercații care a durat aproximativ 10 minute.

Aleșii turci au făcut schimb de pumni în timpul unei dezbateri aprinse privind proiectul bugetului pentru anul 2026, însă atât bugetul, cât și legea privind execuția bugetară pe 2024 au fost aprobate în final, relatează Euronews.

Bătaia a izbucnit după ce deputatul AK Party Mustafa Varank, din partea partidului de guvernământ, a făcut declarații la adresa liderului opoziției, președintele Partidului Republican al Poporului (CHP), Özgür Özel, în timpul discuțiilor pe marginea bugetului, în Marea Adunare Națională a Turciei.

După ce Varank l-a atacat pe Özel în legătură cu imagini realizate la mormântul fostului deputat de Tunceli, Kamer Genç, vicepreședintele grupului parlamentar CHP, Gökhan Günaydın, a luat cuvântul de la tribună și a acuzat AK Party că provoacă în mod deliberat controverse în timpul dezbaterilor bugetare.

Schimbul de replici a degenerat rapid, ajungând la comentarii dure privind moștenirea fondatorului Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. Noi provocări au dus la o confruntare directă, parlamentarii îmbrâncindu-se înainte ca pumnii să fie aruncați.

Încăierarea a durat aproximativ 10 minute, timp în care deputații s-au împins și s-au bruscat, în timp ce agenții de securitate și alți parlamentari au încercat să îi despartă. Luptele au reizbucnit sporadic și după o pauză a ședinței.

În ciuda violențelor, activitatea parlamentară a continuat. Proiectul legii bugetului pentru anul viitor a fost adoptat cu 320 de voturi pentru și 249 împotrivă, iar execuția bugetară pe 2024 a fost aprobată cu 316 voturi pentru și 247 împotrivă.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a salutat votul într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Îmi doresc ca Proiectul Legii Bugetului Administrației Centrale pentru anul 2026, adoptat în această seară de Marea Adunare Națională a Turciei, să fie de bun augur pentru țara noastră, pentru națiunea noastră și pentru economia noastră”, a declarat Erdoğan.