Moscova ignoră ameninţările lui Zelenski cu privire la bombardarea Kremlinului. Peskov: „Starea de fapt pe front arată contrariul”

Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte.

Zelenski a ameninţat, într-un interviu acordat Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte şi că oficiali de acolo ”trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”, scrie News.

”Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiziunii de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Între timp, starea de fapt pe front arată contrariul. Pe zi ce trece, situaţia Ucrainei se deteriorează inexorabil. Iar zilnic poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează”, declară el.

Rusia controlează 114.918 kilometri pătraţi, reprezentând aproximativ 19% din suprafaţa Ucrainei, şi a cucerit 4.729 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în ultimul an, potrivit proiectului cartografic proucrainean DeepState.

Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin Pavel Zarubin cum ar percepe Kremlinul un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse, Peskov a răspuns că ”e mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

Rusia a acuzat în trecut Ucraina de atacarea Kremlinului cu drone. Preşedintele rus Vladimir Putin nu se afla la Kremlin la momentul atacului.