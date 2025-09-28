search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Moscova ignoră ameninţările lui Zelenski cu privire la bombardarea Kremlinului. Peskov: „Starea de fapt pe front arată contrariul”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Kremlinul respinge duminică ameninţări ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte.

Dmiri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului FOTO: AFP
Dmiri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului FOTO: AFP

Zelenski a ameninţat, într-un interviu acordat Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte şi că oficiali de acolo ”trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”, scrie News.

”Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiziunii de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Între timp, starea de fapt pe front arată contrariul. Pe zi ce trece, situaţia Ucrainei se deteriorează inexorabil. Iar zilnic poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează”, declară el.

Rusia controlează 114.918 kilometri pătraţi, reprezentând aproximativ 19% din suprafaţa Ucrainei, şi a cucerit 4.729 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în ultimul an, potrivit proiectului cartografic proucrainean DeepState.

Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin Pavel Zarubin cum ar percepe Kremlinul un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse, Peskov a răspuns că ”e mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

Rusia a acuzat în trecut Ucraina de atacarea Kremlinului cu drone. Preşedintele rus Vladimir Putin nu se afla la Kremlin la momentul atacului.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
digi24.ro
image
Maia Sandu, după ce a votat: ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”
stirileprotv.ro
image
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana Brașov. Puțini români își permit să se cazeze la asemenea prețuri
fanatik.ro
image
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
libertatea.ro
image
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
digi24.ro
image
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
gsp.ro
image
A apărut lista! Ce fotbaliști a votat România la Balonul de Aur 2025
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova. Justiția i-a dat dreptate
playtech.ro
image
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Atletico e hotărâtă să facă un gest fără precedent, după 5-2 cu Real Madrid
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertisment pentru utilizatorii Google...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Care sunt cele mai norocoase zodii în dragoste în luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
click.ro
image
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
portrait human being depicted with angel wings jpg
Numărul tău angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

OK! Magazine

image
Răbufnirea furioasă a Prințului Harry, într-un comunicat incredibil: "Vor să-mi saboteze împăcarea cu tatăl meu!"

Click! Pentru femei

image
Numărul angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate