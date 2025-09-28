Președintele Ucrainei anunță că a ajuns la un „mega acord” cu SUA pentru achiziția de arme. Valoarea este uriașă

Volodimir Zelenski anunță negocieri pentru un „mega acord” cu Statele Unite, care include achiziția de arme și posibil un acord separat pentru producția de drone.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că Ucraina negociază un „mega acord” pentru achiziționarea de arme din Statele Unite.

La o conferință de presă la Kiev, Zelenski a spus că Ucraina a transmis președintelui american Donald Trump toate specificațiile privind nevoile sale militare, scrie Mediafax.

Zelenski a menționat că a inclus cereri pentru sisteme de arme cu rază lungă de acțiune.

„Am discutat și am convenit asupra punctelor principale cu președintele. Acum trecem la implementarea practică”, a declarat Volodimir Zelenski reporterilor la Kiev.

Valoarea pachetului de arme se ridică la aproximativ 90 de miliarde de dolari, conform rapoartelor media.

Oficialii ucraineni vor merge în SUA la sfârșitul lunii sau în octombrie pentru discuții despre arme și un acord privind dronele, a spus Zelenski.

După întâlnirea cu Trump de la New York, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, Zelenski a spus că i-a transmis președintelui american „o anumită viziune asupra a ceea ce s-ar putea face” pentru a răspunde acțiunilor Rusiei.

„În ceea ce privește ceea ce Ucraina dorește de la Statele Unite ale Americii, totul este acolo”, a spus Zelenski, conform surselor citate.

„I-am transmis președintelui Statelor Unite o cerere care conține detalii și ilustrații cu ceea ce dorește Ucraina”, a adăugat el.

„Dar suntem pregătiți pentru acorduri separate, pentru tipuri individuale de arme, inclusiv sisteme cu rază lungă de acțiune. Nu pot oferi mai multe detalii”, a declarat Zelenski reporterilor.

„Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde”, a mai zis el.