 Zece polițiști din Serbia, arestați pentru torturarea protestatarilor anticorupție. Suspecții ar fi folosit forța și amenințări | adevarul.ro
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Zece polițiști din Serbia, arestați pentru torturarea protestatarilor anticorupție. Suspecții ar fi folosit forța și amenințări

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Autoritățile din Serbia au reținut miercuri nouă polițiști și un fost ofițer, suspectați că au torturat și intimidat mai mulți protestatari reținuți în timpul manifestațiilor anticorupție de anul trecut, la Belgrad. Potrivit Ministerului de Interne din Serbia, suspecții ar fi folosit forța și amenințările împotriva persoanelor aflate în custodia poliției, într-un garaj din incinta complexului guvernamental.

Incidentul din 2024 a declanșat un val de proteste.
Incidentul din 2024 a declanșat un val de proteste. Foto: Profimedia

Incidentul ar fi avut loc în perioada 14-15 august 2025. Cei zece suspecți făceau parte dintr-o unitate a poliției. Potrivit comunicatului Ministerului de Interne, aceștia ar fi provocat suferințe fizice și psihice mai multor persoane, cu scopul de a obține informații, de a le intimida și de a le pedepsi în mod ilegal.

Autoritățile au făcut publice doar inițialele polițiștilor reținuți. Cazul reprezintă primele arestări importante legate de acuzațiile de violență împotriva participanților la protestele care au avut loc în Serbia în ultimii doi ani, notează The Guardian.

Protestele anticorupție au cuprins Serbia după tragedia din Novi Sad

Manifestațiile au izbucnit după tragedia din 1 noiembrie 2024, când 16 persoane au murit în urma prăbușirii copertinei de beton a unei gări renovate din orașul Novi Sad. Incidentul a declanșat un val de proteste împotriva corupției și a autorităților, care s-a extins în întreaga țară.

În timpul manifestațiilor, poliția a folosit gaze lacrimogene, vehicule pentru dispersarea mulțimilor și grenade asurzitoare pentru a împrăștia protestatarii. Zeci de studenți și activiști au acuzat forțele de ordine de utilizarea excesivă a forței, susținând că intervențiile au provocat răni fizice și traume psihologice.

Studenții, activiștii, politicienii din opoziție și organizațiile pentru drepturile omului l-au acuzat pe fostul președinte Aleksandar Vučić și partidul său, Partidul Progresist Sârb (SNS), de violență politică, presiuni asupra presei, legături cu criminalitatea organizată și corupție. Vučić și aliații săi au respins aceste acuzații.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul agenției Reuters, protestele au avut consecințe politice majore, iar Partidul Progresist Sârb a pierdut puterea în urma alegerilor parlamentare anticipate din 25 octombrie, câștigate de lista studenților.

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