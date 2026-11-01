Șeful poliției criminale din Serbia, arestat într-un dosar de crimă. Fusese acuzat de brutalitate la proteste

Șeful poliției criminale sârbe, Marko Kricak, care a fost acuzat de mișcarea studențească, învingătoare în recentele alegeri legislative, de brutalitate în timpul manifestațiilor împotriva puterii, a fost arestat duminică în cadrul unei anchete privind o crimă într-un mediu infracțional.

Marko Kricak, șeful poliţiei criminale sârbe Foto: X/Geopolitică DD

Arestarea acestui înalt responsabil din poliţie are loc la o săptămână după alegerile legislative anticipate, câştigate detaşat de o listă susţinută de mişcarea studenţească, în faţa taberei fostului preşedinte naţionalist sârb Aleksandar Vucic, care se afla la putere din 2012.

Ascensiunea lui Marko Kricak, de 42 de ani, în ierarhia poliţienească, a fost explicată în ultimele luni de unele media locale prin loialitatea sa faţă de Aleksandar Vucic. Demisia sa a fost solicitată joi de Liga studenţească, scrie Agerpres.

„Această arestare n-are nicio legătură cu (...) rezultatul alegerilor legislative", a afirmat într-o declaraţie de presă procurorul şef al Parchet superior din Belgrad, Nenad Stefanovic.

În cadrul acestei operaţiuni, poliţia l-a arestat pe Marko Kricak, precum şi pe şeful Serviciului de luptă împotriva criminalităţii, din cadrul poliţiei criminale, Bosko Sekulovic, a declarat procurorul.

Cei doi responsabili din poliţie „sunt suspectaţi că au comis abuz în serviciu şi şi-au încălcat obligaţiile profesionale, provocând astfel un prejudiciu şi o atingere gravă a drepturilor fostului şef al poliţiei din Belgrad", Veselin Milic, a declarat Stefanovic.

Aceste abuzuri au fost comise, potrivit parchetului, în cadrul unei anchete pe care cei doi responsabili au condus-o după uciderea, în luna mai, a unui bărbat prezentat ca membru al lumii interlope locale, într-un restaurant din Belgrad.

Veselin Milic a fost arestat la trei zile după această crimă, suspectat de faptul că nu l-a acuzat public pe autorul unei crime şi infracţiunea comisă şi de „ajutor adus autorului unei crime".

După ce a petrecut aproape două luni în detenţie, el a făcut plângere împotriva lui Marko Kricak şi Bosko Sekulovic, acuzându-i că au furnizat parchetului probe împotriva sa în mod „selectiv, incomplet şi mincinos", potrivit plângerii citate în iulie de media locale.