 Șeful poliției criminale din Serbia, arestat într-un dosar de crimă. Fusese acuzat de brutalitate la proteste | adevarul.ro
search
Duminică, 1 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Șeful poliției criminale din Serbia, arestat într-un dosar de crimă. Fusese acuzat de brutalitate la proteste

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Șeful poliției criminale sârbe, Marko Kricak, care a fost acuzat de mișcarea studențească, învingătoare în recentele alegeri legislative, de brutalitate în timpul manifestațiilor împotriva puterii, a fost arestat duminică în cadrul unei anchete privind o crimă într-un mediu infracțional.

Marko Kricak
Marko Kricak, șeful poliţiei criminale sârbe Foto: X/Geopolitică DD

Arestarea acestui înalt responsabil din poliţie are loc la o săptămână după alegerile legislative anticipate, câştigate detaşat de o listă susţinută de mişcarea studenţească, în faţa taberei fostului preşedinte naţionalist sârb Aleksandar Vucic, care se afla la putere din 2012.

Ascensiunea lui Marko Kricak, de 42 de ani, în ierarhia poliţienească, a fost explicată în ultimele luni de unele media locale prin loialitatea sa faţă de Aleksandar Vucic. Demisia sa a fost solicitată joi de Liga studenţească, scrie Agerpres.

Această arestare n-are nicio legătură cu (...) rezultatul alegerilor legislative", a afirmat într-o declaraţie de presă procurorul şef al Parchet superior din Belgrad, Nenad Stefanovic.

În cadrul acestei operaţiuni, poliţia l-a arestat pe Marko Kricak, precum şi pe şeful Serviciului de luptă împotriva criminalităţii, din cadrul poliţiei criminale, Bosko Sekulovic, a declarat procurorul.

Cei doi responsabili din poliţie sunt suspectaţi că au comis abuz în serviciu şi şi-au încălcat obligaţiile profesionale, provocând astfel un prejudiciu şi o atingere gravă a drepturilor fostului şef al poliţiei din Belgrad", Veselin Milic, a declarat Stefanovic.

Aceste abuzuri au fost comise, potrivit parchetului, în cadrul unei anchete pe care cei doi responsabili au condus-o după uciderea, în luna mai, a unui bărbat prezentat ca membru al lumii interlope locale, într-un restaurant din Belgrad.

Veselin Milic a fost arestat la trei zile după această crimă, suspectat de faptul că nu l-a acuzat public pe autorul unei crime şi infracţiunea comisă şi de „ajutor adus autorului unei crime".

După ce a petrecut aproape două luni în detenţie, el a făcut plângere împotriva lui Marko Kricak şi Bosko Sekulovic, acuzându-i că au furnizat parchetului probe împotriva sa în mod „selectiv, incomplet şi mincinos", potrivit plângerii citate în iulie de media locale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Premierul Luca Niculescu a refuzat convocarea AUR din Parlament și a transmis că luni are o întâlnire cu sindicatele
gandul.ro
image
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
mediafax.ro
image
Adrian Mihalcea și Dinamo, iubirea interzisă! Ce legendă îl vrea antrenorul „câinilor”
fanatik.ro
image
Liderii PSD și partenerele lor, la botezul copilului lui Alfred Simonis, unde naș a fost Sorin Grindeanu. Al Bano, unul dintre artiștii care au cântat la petrecere
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
digisport.ro
image
Motivul pentru care volanul mașinii tale a început să vibreze. Problema nu trebuie ignorată
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
O femeie vinde o casă cu 7 camere şi teren la 28.000 €. Îi oferă viitorului proprietar şi o idee de afacere
observatornews.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
cancan.ro
image
Florin Manole zice ce se întâmplă cu 2.200.000 pensii recalculate greșit. Unii pensionari au pierdut 2.100 lei
newsweek.ro
image
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Prima plecare din iarnă la Dinamo! Nuno Campos i-a transmis că nu se mai bazează pe el
fanatik.ro
image
Jumătate dintre orașele din România ar trebui desființate, conform legii. Au mai puțin de 10.000 de locuitori, dar cheltuiesc zeci de milioane pentru salariile din primării
ziare.com
image
A investit peste 65.000.000 € într-o fermă de bivoli și a primit o lovitură uriașă: ”Ar fi un dezastru să intru în faliment”
digisport.ro
image
Se schimbă taloanele de pensie în România. Ce pensionari vor primi documente mov din luna noiembrie
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care stau în CHIRIE Luis Gabriel și Haziran. Vila de lux are piscină încălzită, mini frigider pentru parfumuri, iar dressingul e ca un magazin de haine / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Au fost anunțate primele ninsori în București. Data la care Capitala va fi acoperită de zăpadă
mediaflux.ro
image
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei
click.ro
image
„A fost incredibil de greu pentru mine”. Alina Pușcău dezvăluie ce a făcut după ultima cură de chimioterapie
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Prințesa Kate, Prințul William, Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis la Jocurile Commonwealth GettyImages 2287867730 jpg
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei

OK! Magazine

image
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru