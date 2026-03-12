Zakharova îi avertizează pe ruși să nu călătorească în Germania decât dacă este absolut necesar: „Se creează o atmosferă de neîncredere și toxicitate”

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis un avertisment oficial prin care recomandă cetățenilor ruși să evite călătoriile în Germania, cu excepția cazurilor absolut necesare.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zakharova, a subliniat într-o conferință de presă pe 12 martie că autoritățile germane ar trata cu suspiciune aproape fiecare rus prezent pe teritoriul țării, indiferent dacă se află acolo temporar sau permanent.

„Se creează o atmosferă de neîncredere și toxicitate împotriva cetățenilor ruși”, a declarat Zakharova, adăugând că există riscul unor controale suplimentare sau al unor manifestări de discriminare.

Ministerul recomandă rușilor să analizeze cu atenție necesitatea călătoriilor și să urmeze indicațiile oficiale publicate pe site-ul ministerului și la birourile consulare, potrivit focus.

Nu este prima alertă de acest fel. La sfârșitul anului trecut, rușii au fost sfătuiți să evite Germania, pe fondul unor incidente legate de tensiunile dintre Moscova și Berlin, precum și de situația din Ucraina.

Maria Zakharova a avertizat că jurnaliștii și persoanele care călătoresc în interes de serviciu ar trebui să fie deosebit de prudenți.

Reacțiile Germaniei nu au confirmat existența unui pericol specific pentru cetățenii ruși.