Zaharova invocă scandalul Epstein pentru un nou atac la Occident: „Au inventat mituri despre Rusia, iar adevăraţii monştri se simţeau confortabil”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat într-un interviu pentru TASS că Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime.

Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus, a amintit numeroasele acuzaţii aduse Rusiei, adăugând că ţara a prezentat „argumente şi fapte” pentru a le respinge.

„Au inventat mituri despre Rusia, despre presupusa ameninţare, despre crimele pe care noi, aşa cum susţineau ei, le-am comis pe teritoriul lor. Între timp, atâţia ani, toată această scursură s-a cuibărit chiar în comunităţile lor, chiar în inima lor, în cele mai luxoase cartiere din New York, Londra şi alte capitale europene, precum şi în Statele Unite ale Americii”, a spus ea, potrivit TASS.

„Acum că dosarele Epstein au fost publicate,, se dovedeşte că adevăraţii răufăcători, adevăraţii monştri se simţeau confortabil în societatea occidentală. Ei erau implicaţi în tot felul de crime atroce: corupţie, trafic de persoane, prostituţie forţată, sechestrare de persoane şi pedofilie, şi lista poate continua”, a adăugat ea.

Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite readuc în prim-plan numele președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu Jeffrey Epstein. În mii de pagini de corespondență, rapoarte și note FBI, liderul de la Kremlin este menționat de 1.055 de ori, iar termenul „Rusia” apare de 5.876 de ori.

Un raport FBI din 27 noiembrie 2017 consemnează declarația unei surse confidențiale potrivit căreia Epstein ar fi fost „administratorul averii președintelui Vladimir Putin” și ar fi furnizat servicii similare și fostului lider al statului Zimbabwe, Robert Mugabe. Afirmația nu este susținută de dovezi publice și apare în documente ca declarație a unei surse, nu ca fapt verificat, scrie dialog.

Corespondența personală a lui Epstein arată un interes constant pentru o posibilă întâlnire cu liderul rus.

De exemplu, într-un e-mail din octombrie 2010, el întreabă un interlocutor: „A fost Putin pe iahtul dumneavoastră?”. În alte mesaje, Epstein discută despre obținerea unei vize pentru Rusia și spune că are un „prieten de-ai lui Putin” care l-ar putea ajuta.

Deși documentele arată că Epstein invoca frecvent numele lui Vladimir Putin și își manifesta dorința de a avea acces la cercul de putere de la Kremlin, nu există dovezi publice că o întâlnire directă între cei doi ar fi avut loc.

Reamtim că Departamentul de Justiție al SUA a publicat cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Peste 3,5 milioane de pagini aduc detalii în premieră absolută. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump.