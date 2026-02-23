search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zaharova invocă scandalul Epstein pentru un nou atac la Occident: „Au inventat mituri despre Rusia, iar adevăraţii monştri se simţeau confortabil”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat într-un interviu pentru TASS că Dosarele Epstein au scos la lumină „gunoiul josnic” care a inventat mituri despre Rusia timp de mulţi ani pentru a distrage atenţia de la propriile crime.

Maria Zaharova, purtător de cuvânt MAE rus FOTO: Profimedia
Maria Zaharova, purtător de cuvânt MAE rus FOTO: Profimedia

Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus, a amintit numeroasele acuzaţii aduse Rusiei, adăugând că ţara a prezentat „argumente şi fapte” pentru a le respinge.

  „Au inventat mituri despre Rusia, despre presupusa ameninţare, despre crimele pe care noi, aşa cum susţineau ei, le-am comis pe teritoriul lor. Între timp, atâţia ani, toată această scursură s-a cuibărit chiar în comunităţile lor, chiar în inima lor, în cele mai luxoase cartiere din New York, Londra şi alte capitale europene, precum şi în Statele Unite ale Americii”, a spus ea, potrivit TASS.

„Acum că dosarele Epstein au fost publicate,, se dovedeşte că adevăraţii răufăcători, adevăraţii monştri se simţeau confortabil în societatea occidentală. Ei erau implicaţi în tot felul de crime atroce: corupţie, trafic de persoane, prostituţie forţată, sechestrare de persoane şi pedofilie, şi lista poate continua”, a adăugat ea.

Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite readuc în prim-plan numele președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu Jeffrey Epstein. În mii de pagini de corespondență, rapoarte și note FBI, liderul de la Kremlin este menționat de 1.055 de ori, iar termenul „Rusia” apare de 5.876 de ori.

  Un raport FBI din 27 noiembrie 2017 consemnează declarația unei surse confidențiale potrivit căreia Epstein ar fi fost „administratorul averii președintelui Vladimir Putin” și ar fi furnizat servicii similare și fostului lider al statului Zimbabwe, Robert Mugabe. Afirmația nu este susținută de dovezi publice și apare în documente ca declarație a unei surse, nu ca fapt verificat, scrie dialog.

Corespondența personală a lui Epstein arată un interes constant pentru o posibilă întâlnire cu liderul rus.

De exemplu, într-un e-mail din octombrie 2010, el întreabă un interlocutor: „A fost Putin pe iahtul dumneavoastră?”. În alte mesaje, Epstein discută despre obținerea unei vize pentru Rusia și spune că are un „prieten de-ai lui Putin” care l-ar putea ajuta.

Deși documentele arată că Epstein invoca frecvent numele lui Vladimir Putin și își manifesta dorința de a avea acces la cercul de putere de la Kremlin, nu există dovezi publice că o întâlnire directă între cei doi ar fi avut loc.

Reamtim că Departamentul de Justiție al SUA a publicat cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Peste 3,5 milioane de pagini aduc detalii în premieră absolută. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
mediafax.ro
image
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Cum poți economisi bani în vacanţa din Grecia. Trucurile românilor care merg acolo an de an
playtech.ro
image
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Ministrul Muncii, anunţul momentului pentru bunicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot obține 250.000 lei gratis! Cum se depune dosarul
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
„Andrew m-a intervievat pentru un post în familia regală”. Mărturia unei angajate care l-a cunoscut pe fostul prinț

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești