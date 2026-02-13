Zaharova anunță că Rusia nu va participa la Consiliul lui Trump, însă „sunt consultări pentru formularea unei poziții oficiale”

Rusia nu va trimite delegați la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, programată să aibă loc pe 19 februarie, la Washington. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unei conferințe de presă.

„Rusia nu va participa la reuniunea Consiliului Păcii”, a declarat Zaharova, potrivit agenției TASS.

Zaharova a subliniat că la Moscova sunt încă în desfășurare consultări pentru formularea unei poziții oficiale față de noua structură internațională.

Prima reuniune a Consiliului Păcii va fi găzduită de Statele Unite, la Washington, iar inițiativa vine în contextul eforturilor diplomatice de soluționare a crizei din Fâșia Gaza.

Carta organismului a fost semnată pe 22 ianuarie de 19 state, în marja reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.

Anterior, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, declara că Moscova analizează cu atenție inițiativa și reacțiile internaționale la aceasta. El a subliniat că multe state din Occident și din Orient, inclusiv membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, au adoptat o poziție rezervată față de proiect.

De asemenea, președintele Vladimir Putin a afirmat anterior că Rusia este dispusă să aloce un miliard de dolari din activele rusești înghețate în Statele Unite pentru susținerea Consiliului Păcii.

Liderul de la Kremlin a precizat că această contribuție ar putea fi făcută chiar înainte ca Moscova să decidă dacă va adera formal la inițiativă.