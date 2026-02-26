Moscova ameninţă Marea Britanie, după anunţul acesteia că vrea să trimită trupe în Ucraina. „Vor fi considerate ţinte militare legitime”

Ministerul rus de Externe a reluat ameninţările după declarațiile ministrului britanic al Apărării privind disponibilitatea de a trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina.

Prin purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, Rusia a transmis joi, 26 februarie, un avertisment către Regatul Unit, după ce ministrul britanic al Apărării, John Healey, a reluat ideea desfășurării de trupe britanice de menţinere a păcii în Ucraina. Moscova susține că o astfel de prezență nu va opri războiul, ci, dimpotrivă, îl va prelungi și va crește riscul unei confruntări militare extinse, notează Agerpres.

„Vreau să fiu secretarul Apărării care desfășoară trupe britanice în Ucraina, întrucât aceasta va însemna că războiul în sfârșit s-a terminat”, este cea mai recentă declaraţie a ministrului britanic John Healey, care a stârnit furie la Moscova.

Afirmaţia vine în contextul în care atât Franța, cât și Regatul Unit au insistat în mod special asupra desfășurării de trupe în Ucraina după un eventual acord de încetare a focului cu Rusia. Vă reamintim că, la începutul anului, la reuniunea „Coaliției de Voință” organizată la Paris, liderii Emmanuel Macron, Keir Starmer și Volodimir Zelenski au semnat o declarație de intenție privind trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui acord de pace.

„După încetarea focului, Regatul Unit și Franța vor crea centre militare în toată Ucraina și vor construi facilități securizate pentru arme și echipamente militare, pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Ucrainei”, declara atunci premierul britanic Keir Starmer, în timp ce, la rândul său, președintele francez Emmanuel Macron preciza că, după încetarea focului, „câteva mii” de soldați francezi ar putea fi desfășurați pe teritoriul Ucrainei.

Comentând direct declarația ministrului britanic, Maria Zaharova a afirmat: „Contrar concepției greșite a lui Healey, desfășurarea de trupe britanice în Ucraina nu va însemna sfârșitul războiului, ci mai degrabă o prelungire a conflictului și o creștere a riscului unei confruntări militare pe scară largă care să implice mult mai multe state”.

Rusia reafirmă astfel că orice prezență militară străină pe teritoriul Ucrainei va fi considerată de forțele armate ruse ca țintă legitimă, întărind poziția sa fermă împotriva intervenției occidentale directe în conflictul de la granițele sale.

„Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime de către forțele armate ruse”, a reluat ameninţările Maria Zaharova, subliniind că că aceste avertismente au fost transmise repetat la cel mai înalt nivel și rămân de actualitate.