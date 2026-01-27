„Nu știm dacă sunt vasali fericiți sau sclavi nefericiți”. Reacția dură a Moscovei după ce UE a decis să interzică gazele rusești

search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Publicat:

Uniunea Europeană a decis să interzică complet importurile de gaze naturale din Rusia până cel târziu la sfârșitul anului 2027, într-un nou pas menit să reducă dependența energetică de Moscova și să taie sursele de finanțare ale războiului din Ucraina. Decizia a stârnit un val de reacții dure la Kremlin, iar Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a lansat un atac verbal la adresa statelor europene.

Maria Zaharova critică decizia UE privind gazele rusești FOTO: Profimedia
Maria Zaharova critică decizia UE privind gazele rusești FOTO: Profimedia

Măsura a fost aprobată luni de statele membre UE, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a renunța definitiv la energia rusească, transmit agențiile DPA și Reuters.

Kremlinul a comentat hotărârea prin vocea Mariei Zaharova, care a pus sub semnul întrebării independența deciziilor luate de statele europene.

„E greu de spus cu siguranță dacă sunt vasali fericiți sau sclavi nefericiți. Timpul va demonstra”, a declarat Zaharova pentru televiziunea publică rusă Zvezda, citată breakingthenews.net. Ea a adăugat: „Un lucru este sigur: au renunțat la libertatea lor indiferent de situație”.

Majoritatea statelor UE au votat în favoarea interdicției

Potrivit acordului, importurile de gaze rusești prin conducte vor fi eliminate cel târziu de la 1 noiembrie 2027, inclusiv contractele pe termen lung. În ceea ce privește gazele naturale lichefiate (GNL), importurile din Rusia vor fi oprite până la finalul acestui an.

24 de state membre au votat în favoarea noii reglementări, care a fost deja adoptată de Parlamentul European. Ungaria și Slovacia s-au opus, iar Bulgaria s-a abținut de la vot.

Comisia Europeană: Aprovizionarea cu gaze rămâne sigură

Comisia Europeană susține că interzicerea gazelor rusești nu va pune în pericol securitatea aprovizionării. Potrivit unei analize a instituției, există suficienți alți furnizori pe piața globală, iar consumatorii nu ar trebui să se teamă de scumpiri semnificative la gaze, scrie Agerpres.

Înainte de invadarea Ucrainei, în 2022, Rusia furniza peste 40% din gazele naturale consumate în UE. Această pondere a scăzut la aproximativ 13% în 2025, conform celor mai recente date disponibile.

Ce se întâmplă cu contractele existente

Noua legislație europeană interzice companiilor să mai semneze acorduri noi pentru gazele rusești, iar cele care au deja contracte în derulare vor trebui să le închidă pentru a se conforma interdicției.

În cazul contractelor existente, importurile pe termen scurt, în baza acordurilor semnate înainte de 17 iunie 2025, vor fi interzise din 25 aprilie 2026 pentru GNL și din 17 iunie 2026 pentru gazele rusești livrate prin conducte. Contractele pe termen lung vor trebui eliminate până la termenele-limită stabilite.

Amenzi severe pentru nerespectarea regulilor

Companiile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri globală totală.

În plus, în următoarele luni, Comisia Europeană intenționează să propună o nouă legislație care să vizeze și renunțarea la importurile de țiței rusesc prin conducte, precum și interzicerea utilizării combustibilului nuclear provenit din Rusia.

