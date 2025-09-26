Washingtonul aprobă vânzarea a 400 de rachete avansate Germaniei

Statele Unite au aprobat joi vânzarea către Germania a unor rachete aer-aer avansate, împreună cu echipamente conexe, într-o tranzacție estimată la 1,23 miliarde de dolari. Decizia vine în momentul în care Berlinul își intensifică investițiile în apărare și avertizează asupra unei „curse a înarmărilor” la nivel european.

Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) a transmis că această vânzare va contribui la consolidarea capacității militare a Germaniei. „Vânzarea propusă va spori capacitatea Germaniei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare”, se arată în comunicatul instituției, citat de Agerpres. În plus, tranzacția cu un aliat important din NATO „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite”.

Departamentul de Stat a autorizat vânzarea a până la 400 de rachete, iar Congresul urmează să își dea acordul final, considerat o simplă formalitate.

Germania își accelerează programul de apărare

Anunțul american a fost făcut în aceeași zi în care Berlinul a prezentat un amplu program de apărare spațială, în valoare de 35 de miliarde de euro. Germania intenționează să devină un actor central al reînarmării europene, pe fondul amenințării ruse și al unei percepute dezangajări a SUA.

În parlament, ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a subliniat gravitatea situației: „Europa se află într-o cursă a înarmărilor în ceea ce priveşte mijloacele de apărare împotriva dronelor ostile”, a spus acesta, amintind de multiplele incidente în care Rusia este considerată principalul suspect.

Odată cu instalarea conservatorului Friedrich Merz în funcția de cancelar, Germania și-a reafirmat intenția de a fi „vârful de lance” al reînarmării europene, într-un context geopolitic tot mai tensionat.