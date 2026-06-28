search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Imagini incredibile de la exercițiile militare din Coreea de Sud: un roi de 50 de drone este spulberat cu arme laser și tunuri Vulcan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Coreea de Sud a realizat recent o simulare militară de amploare, un exercițiu de foc real care marchează o evoluție majoră în strategiile de apărare antiaeriană. Armata sud-coreeană a utilizat tunuri laser și sisteme de artilerie ghidată pentru a intercepta și neutraliza un roi format din 50 de drone tactice, o demonstrație de forță menită să răspundă noilor provocări de securitate din regiune.

Roi de drone distrus cu tunuri si arme laser/FOTO:X
Roi de drone distrus cu tunuri si arme laser/FOTO:X

În cadrul exercițiului, opt sisteme antiaeriene de tip Vulcan au deschis un baraj masiv de foc pentru a contracara pătrunderea aparatelor de zbor fără pilot. În doar câteva secunde, cea mai mare parte a roiului de drone a fost neutralizată, rămânând în aer doar șase ținte. Acestea din urmă au fost distruse de la mică distanță prin utilizarea combinată a unui sistem laser portabil și a unor arme de sprijin.

„Acesta a fost primul exercițiu conceput special pentru apărarea împotriva infiltrării cu roiuri de drone — o amenințare tot mai vizibilă pe teatrele de operațiuni moderne. Am utilizat capabilitățile existente, cum sunt sistemele Vulcan, iar pe baza concluziilor strategice de acum vom continua să ne dezvoltăm arhitectura de răspuns”, a declarat colonelul Nam Hyung-joo, șeful diviziei de operațiuni informaționale din cadrul Comandamentului de Apărare Antirachetă.

Această simulare coincide cu o reformă structurală profundă anunțată de Ministerul Apărării de la Seul. Noua doctrină militară prevede ca întregul personal al forțelor armate să fie instruit pentru operarea sistemelor fără pilot.

Oficialii sud-coreeni au subliniat importanța acestei tranziții. Ministrul sud-corean al Apărării a indicat că fiecare soldat ar trebui să poată utiliza o dronă la fel de natural cum folosește armamentul individual din dotare. Aroximativ 500.000 de cadre militare vor trece prin programe de formare pentru a deveni „războinici ai dronelor”.

Analizele strategice bazate pe conflictele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu arată că dronele au modificat fundamental natura tactică a războiului modern. În acest sens, Seulul intenționează să își suplimenteze arsenalul cu 11.000 de drone comerciale până la sfârșitul acestui an, obiectivul pe termen lung fiind atingerea unui număr de 60.000 de unități de supraveghere și atac, plus 20.000 de drone de unică folosință cu costuri reduse, până în 2030.

Vulnerabilitățile din trecut și axa Phenian - Moscova

Planurile accelerate de modernizare ale Coreei de Sud vin ca reacție directă la un incident critic de securitate din anul 2022, când cinci drone nord-coreene de mici dimensiuni au încălcat spațiul aerian sud-coreean. Una dintre acestea a reușit să pătrundă chiar în zona de restricție aeriană din proximitatea biroului prezidențial de la Seul, expunând vulnerabilități majore în sistemul defensiv. La acea vreme, deși avioanele de vânătoare au fost ridicate de la sol și au tras în jur de 100 de lovituri, nicio dronă nu a putut fi doborâtă.

Situația regională este tensionată suplimentar de strângerea relațiilor dintre Coreea de Nord și Federația Rusă. Parteneriatul militar consolidat dintre cele două state oferă regimului de la Phenian acces direct la expertiza tactică acumulată pe frontul din Ucraina, unde utilizarea dronelor este intensivă.

Conform serviciilor de informații din Coreea de Sud, Phenianul a oferit sprijin logistic substanțial Moscovei, trimițând anterior zeci de mii de muncitori peste hotare, iar pierderile nord-coreene înregistrate indirect în contextul conflictului din Ucraina sunt estimate la câteva mii de persoane. În prezent, în baza acordurilor strategice semnate de regimul Vladimir Putin și Kim Jong-un, comunitatea internațională urmărește cu atenție indiciile privind o posibilă suplimentare a prezenței sau sprijinului militar nord-coreean în regiune.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Operațiunea digitală „Susțin Ilie Bolojan” merge la turație maximă. Grupuri cu zeci de mii de membri și-au schimbat numele. După susținerea pentru Orban, Nicuşor Dan sau lupta pentru “Europa liberă”, acum susţin Ilie Bolojan și atacă în toate direcțiile. Inclusiv premierul desemnat Veștea se plângea de atacurile boților
gandul.ro
image
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
mediafax.ro
image
Au vândut promovarea în Liga 3 cu 12.000 de euro! Jucătorii demască blatul pus la cale de conducere: „Lasă, bă, mingea în poartă!”. Audio Exclusiv
fanatik.ro
image
Libertatea a fost pe șantierul lucrărilor de restaurare a Mănăstirii Curtea de Argeș, unde sunt mormintele regilor Carol I și Ferdinand și o Evanghelie unicat pe glob
libertatea.ro
image
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
digisport.ro
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă vezi un pește-iepure în apă. Recomandările specialiștilor pentru turiștii aflați în Grecia
playtech.ro
image
David Popovici, calificare în finala de 200 de metri liber cu cel mai bun timp! La ce oră e finala și cine transmite la TV
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit bine! De lei?”
digisport.ro
image
Mesaje de Sfinții Petru și Pavel. Urări și felicitări pentru sărbătoriți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbări majore la bancomatele din România! Obligație pentru toate băncile de a permite aceste retrageri
mediaflux.ro
image
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”
click.ro
image
Românii pot afla mai ușor data la care se vor pensiona. Calculatorul CNPP oferă răspunsul exact
click.ro
image
Toți au observat același lucru în noile imagini cu Kate Middleton și Prințul George. Cât de mult a crescut viitorul moștenitor al tronului
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
image
Ce afacere pun la cale Anamaria Prodan și fina ei. Adevărul despre zvonurile despărțirii de Ronald Gavril: „Este în America”

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte