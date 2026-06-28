Video Imagini incredibile de la exercițiile militare din Coreea de Sud: un roi de 50 de drone este spulberat cu arme laser și tunuri Vulcan

Coreea de Sud a realizat recent o simulare militară de amploare, un exercițiu de foc real care marchează o evoluție majoră în strategiile de apărare antiaeriană. Armata sud-coreeană a utilizat tunuri laser și sisteme de artilerie ghidată pentru a intercepta și neutraliza un roi format din 50 de drone tactice, o demonstrație de forță menită să răspundă noilor provocări de securitate din regiune.

În cadrul exercițiului, opt sisteme antiaeriene de tip Vulcan au deschis un baraj masiv de foc pentru a contracara pătrunderea aparatelor de zbor fără pilot. În doar câteva secunde, cea mai mare parte a roiului de drone a fost neutralizată, rămânând în aer doar șase ținte. Acestea din urmă au fost distruse de la mică distanță prin utilizarea combinată a unui sistem laser portabil și a unor arme de sprijin.

„Acesta a fost primul exercițiu conceput special pentru apărarea împotriva infiltrării cu roiuri de drone — o amenințare tot mai vizibilă pe teatrele de operațiuni moderne. Am utilizat capabilitățile existente, cum sunt sistemele Vulcan, iar pe baza concluziilor strategice de acum vom continua să ne dezvoltăm arhitectura de răspuns”, a declarat colonelul Nam Hyung-joo, șeful diviziei de operațiuni informaționale din cadrul Comandamentului de Apărare Antirachetă.

Această simulare coincide cu o reformă structurală profundă anunțată de Ministerul Apărării de la Seul. Noua doctrină militară prevede ca întregul personal al forțelor armate să fie instruit pentru operarea sistemelor fără pilot.

Oficialii sud-coreeni au subliniat importanța acestei tranziții. Ministrul sud-corean al Apărării a indicat că fiecare soldat ar trebui să poată utiliza o dronă la fel de natural cum folosește armamentul individual din dotare. Aroximativ 500.000 de cadre militare vor trece prin programe de formare pentru a deveni „războinici ai dronelor”.

Analizele strategice bazate pe conflictele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu arată că dronele au modificat fundamental natura tactică a războiului modern. În acest sens, Seulul intenționează să își suplimenteze arsenalul cu 11.000 de drone comerciale până la sfârșitul acestui an, obiectivul pe termen lung fiind atingerea unui număr de 60.000 de unități de supraveghere și atac, plus 20.000 de drone de unică folosință cu costuri reduse, până în 2030.

Vulnerabilitățile din trecut și axa Phenian - Moscova

Planurile accelerate de modernizare ale Coreei de Sud vin ca reacție directă la un incident critic de securitate din anul 2022, când cinci drone nord-coreene de mici dimensiuni au încălcat spațiul aerian sud-coreean. Una dintre acestea a reușit să pătrundă chiar în zona de restricție aeriană din proximitatea biroului prezidențial de la Seul, expunând vulnerabilități majore în sistemul defensiv. La acea vreme, deși avioanele de vânătoare au fost ridicate de la sol și au tras în jur de 100 de lovituri, nicio dronă nu a putut fi doborâtă.

Situația regională este tensionată suplimentar de strângerea relațiilor dintre Coreea de Nord și Federația Rusă. Parteneriatul militar consolidat dintre cele două state oferă regimului de la Phenian acces direct la expertiza tactică acumulată pe frontul din Ucraina, unde utilizarea dronelor este intensivă.

Conform serviciilor de informații din Coreea de Sud, Phenianul a oferit sprijin logistic substanțial Moscovei, trimițând anterior zeci de mii de muncitori peste hotare, iar pierderile nord-coreene înregistrate indirect în contextul conflictului din Ucraina sunt estimate la câteva mii de persoane. În prezent, în baza acordurilor strategice semnate de regimul Vladimir Putin și Kim Jong-un, comunitatea internațională urmărește cu atenție indiciile privind o posibilă suplimentare a prezenței sau sprijinului militar nord-coreean în regiune.