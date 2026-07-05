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Video Vulcanul Etna a erupt din nou. Spațiul aerian din Sicilia, închis parțial

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Activitatea eruptivă recentă a Muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a condus, duminică, la închiderea parţială a spaţiului aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei şi, în consecinţă, la restricţionarea operaţiunilor de pe Aeroportul din Catania, ca urmare a emisiilor de cenuşă vulcanică.

Vulcanul Etna a erupt
Vulcanul Etna a erupt FOTO: X

„Din cauza activităţii eruptive şi a emisiilor de cenuşă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spaţiului aerian corespunzător norului de cenuşă de la sud de vulcan (sectorul B2)", a anunţat, într-un comunicat, societatea care administrează aeroportul (SAC).

Măsura, programată iniţial să dureze până la ora locală 19:00 (17:00 GMT), implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deşi aeroportul şi-a menţinut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol, potrivit Agerpres.

Emisiile de cenuşă au început duminică în jurul orei 05:45 GMT şi s-au intensificat de la ora 06:45 GMT, generând o coloană de cenuşă de aproximativ 1,5 kilometri înălţime, purtată de vânt în direcție sudică, conform unui comunicat al Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

Potrivit oamenilor de ştiinţă, modelele de prognoză bazate pe date meteorologice indică faptul că dispersarea cenuşii va continua spre sud în următoarele ore.

În faţa acestei situaţii, SAC a îndemnat pasagerii să solicite companiilor aeriene informaţii referitoare la zborurile lor înainte de a deplasa la aeroport.

Vulcanul Etna a început un nou proces eruptiv la data de 26 iunie, caracterizat prin expulzarea lavei, ceea ce a obligat autorităţile italiene să crească nivelul de vigilenţă.

Duminică, INGV a precizat că fluxurile de lavă care au început să fie observate la sfârşitul lunii iunie s-au oprit complet la 4 iulie. Această nouă şi bruscă emisie de cenuşă a perturbat, însă, planurile a mii de călători.

În noaptea de 2 spre 3 iulie a fost detectat un al doilea flux de lavă, de dimensiuni reduse, care a avansat puțin peste 100 de metri înainte de a se opri.

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