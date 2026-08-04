 Alertă naţională în Guatemala după erupția vulcanului Fuego. Autoritățile au început evacuările | adevarul.ro
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Alertă naţională în Guatemala după erupția vulcanului Fuego. Autoritățile au început evacuările

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Vulcanul Fuego, unul dintre cei mai activi din America Centrală, a erupt din nou, iar autoritățile au început evacuarea localnicilor din zonele apropiate.

Vulcanul Fuego aruncă valuri de lavă. FOTO: captură video
Vulcanul Fuego aruncă valuri de lavă. FOTO: captură video

O erupție a vulcanului Fuego în seara zilei de luni a determinat autoritățile din Guatemala să ridice marţi, 4 august, nivelul de alertă naţională și să ia primele măsuri pentru protejarea populației. Locuitorii din apropierea craterului sunt evacuați, cursurile au fost suspendate în mai multe localități, iar unele drumuri au fost închise din cauza riscurilor provocate de cenușa și materialele vulcanice.

Coordonatorul național pentru reducerea dezastrelor (Conred) a anunțat emiterea unei alerte naţionale de tip cod portocaliu, al doilea cel mai ridicat nivel de avertizare, după intensificarea activității vulcanului, după ce autorităţile au început încă de luni seara evacuarea locuitorilor din două cătune aflate în apropierea vulcanului.

„Se declară alerta portocalie (pericol) la nivel național din cauza erupției vulcanului Fuego”, a transmis instituția pe platforma X.

Vulcanul Fuego este situat la aproximativ 35 de kilometri de Ciudad de Guatemala și se află într-o zonă intens monitorizată din cauza activității sale frecvente.

Pe lângă evacuări, autoritățile au suspendat cursurile în localitățile din apropiere și au închis șoseaua care leagă sudul țării de Antigua, oraș colonial inclus în patrimoniul mondial UNESCO și una dintre principalele atracții turistice ale țării.

Până acum nu au fost raportate victime, însă autoritățile avertizează că situația se poate schimba rapid și urmăresc permanent evoluția erupției.

Fuego este cunoscut pentru exploziile sale repetate, iar Guatemala a fost nevoită în ultimii ani să organizeze mai multe evacuări. În 2025, peste 500 de persoane au fost mutate în adăposturi după o perioadă de activitate intensă, cu emisii puternice de gaze și cenușă, iar în 2024, aproximativ 1.200 de oameni au fost evacuați în urma unei alte erupții.

Cea mai gravă tragedie provocată de Fuego rămâne cea din 2018, când amestecuri fierbinți de gaze, cenușă și fragmente de rocă au distrus localităţi întregi. Atunci, 215 persoane au murit, iar alte câteva sute au fost date dispărute.

Guatemala face parte din „Inelul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni tectonice ale lumii, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente.

Autoritățile continuă să monitorizeze vulcanul Fuego și le recomandă locuitorilor din zonele expuse să respecte indicațiile de evacuare și să evite apropierea de crater.

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