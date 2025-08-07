Virusul West Nile face victime în Italia. Două persoane au murit în regiunea Lazio

Regiunea italiană Lazio a înregistrat joi a şasea şi a şaptea victimă a virusului West Nile din acest an.

O femeie în vârstă de 83 de ani a murit din această cauză la secţia de terapie intensivă a spitalului Santa Maria Goretti din oraşul Latina, iar un bărbat de 77 de ani a decedat la Spitalul Isola Tiberina Gemelli din Roma, potrivit Agerpres.

La fel ca în alte cazuri mortale similare din regiune, victimele prezentau afecţiuni preexistente.

Şapte decese asociate acestui virus transmis de ţânţari au fost înregistrate, de asemenea, în acest an, în Campania, iar unul a avut loc în Piemont.

Ministerul Sănătăţii din Italia a declarat că situaţia este sub control şi că nu reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece, deşi aceste zone nu fuseseră afectate anterior, cifrele privind contagiozitatea şi mortalitatea sunt în concordanţă cu cele din ultimii ani.