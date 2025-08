Simptomele cancerului la plămâni, boala care l-a ucis pe Ion Iliescu. Medic: „Anual, în România, sunt depistate peste 12.000 de noi cazuri”

Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer cu aproape 12.000 de cazuri noi diagnosticate anual. De asemenea, rămâne una dintre principalele cauze de deces prin cancer, cu o pondere de 19% (peste 10.000 de decese înregistrate anual). În prezent, 3 din 4 pacienți se prezintă la medic în stadii avansate ale bolii.

„Cancerul pulmonar continuă să ocupe în România primul loc ca mortalitate, atunci când vorbim de o boală oncologică, și locul doi ca incidență. În fiecare an, în țara noastră sunt depistate peste 12.000 de noi cazuri de afecțiuni oncologice la nivelul plămânului”, susține medicul pneumolog, dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara.

„Statistic, la nivel mondial sunt 643 de persoane care află acestă veste tristă în fiecare zi. Din perspectiva cancerului pulmonar viitorul nu sună bine, fără intervenții clare și precise. Astfel, se preconizează că până în 2040 incidența va crește la 67%, iar azi, și în țările dezvoltate supraviețuirea pacienților la 5 ani nu depășește 20%”, atrage atenția medicul pneumolog Beatrice Mahler, într-o postare pe pagina pe Facebook.

Potrivit specialistului, screeningul cancerului pulmonar este una din soluții. Criterii de screening aplicate în multe state stabilesc ca orice fumător peste 55 de ani care a fumat mai mult de 1 pachet pe zi, timp de 20 de ani, chiar dacă a renunțat de mai puțin de 15 ani, pot efectua un CT torace cu doză mică de radiații.

Specialistul a făcut o listă cu persoanele care ar trebui supravegheate sunt:

-persoanele expuse la nivel crescut de poluanți în aerul pe care-l respiră,

-membrii familiei unde există o incidență crescută a cancerului pulmonar.

Simptomele la care trebuie să fii atent:

-Tușești de mai mult de o lună, sau în ultima lună caracterul tusei s-a modificat,

-Ai o scădere ponderală importantă, involuntară, și nu ai poftă de mâncare.

-Obosești la efort minim,

-Ai dureri toracice mai multe zile la rând,

-Ai hemoptizie, altfel spus, scuipi sânge când tușești.

Peste 80 la sută dintre cazurile de cancer pulmonar, depistate în stadii avansate de boală

Un studiu unic în România, realizat la Spitalul Victor Babeș Timișoara, arată că peste 80 la sută dintre cazurile de cancer pulmonar, depistate în stadii avansate de boală.

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara a realizat un studiu retrospectiv cu privire la cancerul pulmonar, folosind inteligența artificială. Studiul a fost realizat împreună cu Universitatea Politehnică Timișoara.

Analiza retrospectivă a cuprins un eșantion de 4.206 pacienți diagnosticați cu cancer pulmonar în decursul a 12 ani, care au fost consultați în cadrul Spitalului Victor Babeș Timișoara. Datele au fost procesate prin mai mulți algoritmi pentru a identifica modele relevante și a stratifica populația în funcție de diverși factori clinici și demografici.

„Studiul se întinde pe o perioadă îndelungată, de 12 ani, dar, din analiza datelor, am constatat că în ultimii 5 ani a existat o creștere dramatică, de 80%, a numărului de pacienți diagnosticați cu o boală oncologică. Analiza noastră arată că această creștere reflectă modificări epidemiologice reale, care depășesc simplele influențe ale perturbărilor din sistemul sanitar. Aceasta este susținută atât de îmbătrânirea populației în regiune, cât mai ales de îmbunătățirea capacităților de diagnostic.

Am reușit să înființăm un HUB imagistic ultraperformant la Spitalul Victor Babeș care cuprinde: două CT, două RMN-uri, dintre care unul de 3 Tesla, care ne ajută extrem de mult în diagnosticarea imagistică a bolilor oncologice. Dacă vorbim în cifre absolute, avem 5145 de internări cu diagnosticul de neoplasm pulmonar primar, în perioada 2013‑2024, și 4206 pacienți unici care au fost tratați în cadrul spitalului.

În plus, vorbim de aproape o dublare a cazurilor în ultimii doi ani, mă refer la 2022‑2024, când am înregistrat 624 de cazuri/an, față de perioada 2013‑2020, când au fost diagnosticate 345/an. Iar pentru 2025 cifra este în creștere. Proiecția pentru acest an este de 700 de cazuri noi. Trebuie spus că din studiu a fost eliminată perioada de pandemie, de doi ani, când spitalul a tratat îndeosebi pacienți cu Covid 19”, spune prof. univ. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog.

Studiul a reușit să identifice fenotipuri distincte de pacienți prin metode de învățare automată nesupravegheată și să caracterizeze factorii contribuitori, incluzând modificările demografice, schimbările din sistemul medical și variațiile geografice.

De exemplu, din analiza comorbidităților, a reieșit că în cazul BPOC-ului impactul direct este între 44 și 80 la sută, iar astmul are o influență de până la 15 la sută. O altă boală respiratorie, emfizemul impactează direct cu până la 42 la sută, iar bronșectaziile între 18 și 31 la sută. Toate cifrele sunt însă corelate în diverse proporții cu poluarea.

„Din păcate, nu am atins încă vârful, pentru că vorbim de expuneri la diverși factori, fumat, azbest, și așa mai departe, din anii 1990‑2000. Ne așteptăm ca numărul cancerelor pulmonare să crească în continuare, într-un procent ridicat, până în 2035”, avertizează dr. Oancea.

Ion Iliescu suferea de cancer la plămâni

Ion Iliescu, figură emblematică a istoriei recente a României, a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a fostului președinte s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe. El suferea de cancer la plămâni.

Funeraliile de stat ale fostului președinte al României, Ion Iliescu, vor avea loc în zilele de 6 și 7 august 2025, la Palatul Cotroceni și la Cimitirul Ghencea 3 din București. Ceremoniile organizate de stat includ un moment de reculegere publică, un ceremonial religios și o înmormântare cu onoruri militare. Înhumarea se va desfășura într-un cadru privat, în prezența familiei și a celor apropiați.

Ziua de 7 august 2025 a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă, a transmis Guvernul.