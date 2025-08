Adevăratul motiv pentru care bogații și celebritățile suferă tot mai des de Lyme. „Această boală m-a îngenuncheat”

Cântărețul american Justin Timberlake, care cu două săptămâni în urmă a concertat și în România, a dezvăluit recent că a fost diagnosticat cu boala Lyme, o afecțiune gravă cauzată de mușcătura de căpușă. Artistul a făcut anunțul într-o postare pe Instagram, explicând că nu își dorește compasiune, ci vrea doar „să facă puțină lumină asupra luptei pe care o duce în spatele scenei”.

„Când am primit diagnosticul am fost șocat. Dar cel puțin am înțeles de ce aveam dureri pe scenă sau oboseală inexplicabilă. A fost o decizie personală: să renunț la turneu sau să continui. Am ales să merg mai departe și nu regret”, a spus Timberlake, aflat încă în turneu, potrivit Daily Mail.

Simptome și provocări

Boala Lyme, o infecție bacteriană gravă transmisă prin mușcătura de căpușă, provoacă de obicei simptome asemănătoare gripei: oboseală, dureri musculare, febră, dureri articulare și erupții cutanate. Dacă nu este tratată la timp, poate duce la complicații severe, precum paralizie facială, inflamații cronice, amețeli și dureri nervoase.

În cazul lui Timberlake, durerile și epuizarea au coincis cu începutul turneului și au alimentat speculații pe rețelele sociale despre starea sa de sănătate și despre prestațiile „sub așteptări”.

„Am fost crescut să țin astfel de lucruri pentru mine, dar simt că trebuie să fiu mai transparent ca să nu fiu interpretat greșit. Am demonstrat mie însumi o forță mentală incredibilă și am creat amintiri speciale alături de fani”, a mai transmis artistul.

Alte celebrități care au vorbit public despre lupta cu Lyme

Timberlake se alătură unei liste lungi de celebrități care au vorbit public despre această boală, printre care Justin Bieber, Bella Hadid, Ben Stiller, Kelly Osbourne și Miranda Hart.

Yolanda Hadid a declarat că a suferit o depresie profundă pe fondul unui cumul de simptome pentru cea mai mare parte a unui deceniu, pe care l-a atribuit bolii Lyme cronice.

„Nu pot începe să descriu întunericul, durerea și iadul prin care am trăit în fiecare zi. Această boală m-a îngenuncheat”, a declarat Yolanda Hadid pentru British Vogue în februarie 2021.

Fiica ei, Bella Hadid, a povestit cum a fost supusă unui tratament de 100 de zile. Ea s-a luptat cu afecțiunea aproape 15 ani.

O boală în creștere, dar greu de diagnosticat

Datele arată că incidența bolii Lyme este în creștere în SUA și Europa. Totuși, experții avertizează însă că numărul real de cazuri ar putea fi mult mai mare, întrucât diagnosticul este dificil – simptomele sunt nespecifice, iar testele din stadiile incipiente pot da rezultate fals negative.

De ce tot mai multe vedete suferă de Lyme

Conform profesorului Paul Hunter, expert în boli infecțioase, vedetele ar putea fi mai expuse la mușcătura de căpușă din cauza stilului de viață, petrecând mai mult timp în zone împădurite sau departe de orașe. În plus, boala Lyme este mult mai frecventă în SUA, acolo unde trăiesc mulți dintre artiști.

Tratament

Tratamentul standard constă într-o cură de antibiotice, însă în unele cazuri simptomele persistă ani la rând, chiar și după tratament. Un studiu al Universității Johns Hopkins a arătat că aproximativ 75% dintre pacienții diagnosticați cu Lyme nu aveau de fapt boala, conform testelor de sânge standardizate.