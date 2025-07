Justin Timberlake a dezvăluit boala de care suferă: „Am fost șocat”

Justin Timberlake a explicat de ce a părut „obosit” pe scenă și a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Justin Timberlake a dezvăluit că suferă de boala Lyme, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram la finalul turneului său mondial The Forget Tomorrow World Tour, încheiat pe 30 iulie. Anunțul vine după ce mai mulți fani l-au criticat pentru prestațiile sale de pe scenă, acuzându-l că părea „obosit” și „fără energie”.

Confesiunea artistului: durere, epuizare, dar și determinare

În postarea sa, Timberlake a vorbit sincer despre efortul fizic și emoțional pe care l-a presupus turneul, dar și despre impactul bolii Lyme asupra stării sale generale.

„A fost cea mai distractivă, emoționantă, satisfăcătoare, solicitantă din punct de vedere fizic și, uneori, epuizantă experiență. N-aș fi reușit fără familia mea, prietenii mei, The TN Kids și tot sprijinul vostru”, a scris artistul, mulțumind echipei și fanilor.

El a explicat că, în ultimii ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar diagnosticul de boala Lyme a venit ca un șoc. „Printre altele, m-am confruntat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme, nu o spun ca să-mi plângeți de milă, ci pentru a aduce puțină lumină asupra a ceea ce am îndurat în culise”.

Cântărețul a detaliat simptomele care l-au afectat în timpul concertelor. „Când am primit diagnosticul, am fost, desigur, șocat. Dar, măcar am înțeles de ce mă aflam pe scenă cu dureri nervoase intense sau de ce simțeam o oboseală extremă ori stări de rău”.

În ciuda dificultăților, Timberlake a decis să continue turneul, motivat de pasiunea sa pentru muzică. „Am decis că bucuria pe care mi-o aduce muzica depășește cu mult stresul temporar pe care îl resimțea corpul meu. Mă bucur că am ales să merg mai departe”, a adăugat el.

Critici după concertul de la Electric Castle

Mesajul vine după ce Justin Timberlake a fost criticat de fani în urma concertului susținut în România, la festivalul Electric Castle. Spectacolul a durat cu aproximativ 30 de minute mai puțin decât era programat, iar unii spectatori s-au declarat dezamăgiți de lipsa de energie a artistului și de faptul că vocea sa părea „acoperită” de înregistrări sau de zgomotul publicului.

Imediat după încheierea concertului, traficul din zona festivalului a fost intens, iar mii de oameni au încercat să plece simultan, ceea ce a dus la ambuteiaje și la mașini împotmolite în noroi, în parcarea evenimentului. Justin Timberlake a părăsit România vineri după-amiază, cu un avion privat.