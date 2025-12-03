search
Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu șeful guvernului ungar, Viktor Orban: „Am avut astăzi o discuție pragmatică”

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan desfășoară, începând de miercuri, 3 decembrie, o vizită oficială la Viena, după ce s-a întâlnit, în Ungaria, la Budapesta, cu omologul său, Viktor Orban, pentru discuții privind dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

„Am avut astăzi o discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, despre modul în care trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria și, în continuare, în întreaga regiune, inclusiv cu Austria”, a explicat premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj distribuit pe Facebook și X.

„Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice”

Întâlnirea lui Ilie Bolojan cu Viktor Orban o precedă pe cea cu premierul Austriei, pe care șeful Guvernului României o va avea în cadrul vizitei sale la Viena, în perioada 3-4 decembrie. 

Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza și alte domenii cu potențial de creștere a investițiilor pe ambele piețe.

Discuțiile vor aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

O atenție specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic. Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României.

„Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră,  subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este esențial menținerea unui dialog deschis și cu vecinii direct implicați și afectați de funcționarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice. De aceea, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată  cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice”, se arată într-un comunicat transmis marți de Guvernul României.

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban la Budapesta. FOTO X Guvernul României
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban la Budapesta. FOTO X Guvernul României

Programul vizitei

În cadrul vizitei în Austria, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Programul vizitei include discuții în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece. De asemenea, prim-ministrul va participa la recepția de Ziua Națională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

Discuțiile vor aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Discuțiile vor aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

O atenție specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic. Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României.

