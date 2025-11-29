Viktor Orban vede Ucraina ca un stat tampon între Rusia și NATO, după ce se va încheia conflictul. Concesiile teritoriale, „inevitabile”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, lansează o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că, după încheierea războiului, țara ar trebui să funcționeze în principal ca un stat tampon între Rusia și NATO. Acesta a vorbit în cadrul unui interviu și despre cedarea inevitabilă a unor teritorii către Rusia.

Viktor Orban a afirmat, într-un interviu pentru Die Welt, că cedarea unor teritorii către Rusia este inevitabilă. El a vorbit despre o posibilă reglementare postbelică negociată la o conferință internațională de pace, în care anumite regiuni ar rămâne sub control rusesc, iar teritoriile aflate la vest de această zonă – până la granița estică cu NATO – ar forma o Ucraină cu dimensiuni reduse, relatează sâmbătă agenția dpa, citată de Agerpres.

Premierul ungar a mers mai departe, sugerând limitarea dimensiunii și a capacităților armatei ucrainene, care ar urma să opereze doar în acest teritoriu tampon.

Declarațiile vin după vizita controversată a lui Orban la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin pentru a cere încheierea rapidă a conflictului, dar și pentru a discuta despre menținerea unui flux stabil și avantajos de energie din Rusia către Ungaria.

Orban a afirmat că este momentul „să fie abandonate iluziile” și ca Europa să privească realitatea așa cum ar fi conturată în planul american de pace în 28 de puncte. El susține că prelungirea negocierilor ar avantaja Rusia, determinând pierderi suplimentare de teritorii și vieți omenești pentru Ucraina.

În același interviu, premierul ungar a declarat că Rusia va fi reintegrată treptat în economia globală, sancțiunile urmând să fie ridicate progresiv. Activele rusești înghețate ar deveni, potrivit lui, baza unor fonduri de investiții americano-ruse, facilitând reluarea relațiilor economice.

Orban a respins și ideea că Europa ar finanța sprijinul pentru Ucraina folosind indirect bani proveniți din Rusia: „Basmul conform căruia europenii finanțează războiul cu bani rusești s-a terminat”, a declarat el.