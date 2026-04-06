Viktor Orbán întărește protecția militară a TurkStream după descoperirea de explozibili la tronsonul ungar

Viktor Orbán a anunțat, duminică, după o ședință extraordinară a Consiliului de Apărare, că a dispus întărirea controlului și a protecției militare pentru tronsonul ungar al gazoductului TurkStream, în contextul unor informații privind o posibilă tentativă de sabotaj, relatează MTI.

Premierul ungar a declarat că, potrivit datelor disponibile, pe segmentul din Voivodina al conductei – care alimentează Ungaria – ar fi fost pregătită o acțiune de sabotaj.

Orbán a precizat că a discutat cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, care l-a asigurat că nu există victime și că gazoductul funcționează fără întreruperi. Totodată, autoritățile sârbe au întărit măsurile de securitate în zonă.

Șeful guvernului de la Budapesta a subliniat că funcționarea conductei este esențială pentru țară, aproximativ 60% din consumul de gaze al Ungariei fiind asigurat prin această rută. El a adăugat că autoritățile ungare sunt în contact permanent cu cele sârbe, care desfășoară o anchetă.

În același timp, Orbán a avertizat că Europa se îndreaptă spre o criză energetică „fără precedent”, afirmând că statele europene vor avea nevoie din ce în ce mai mare de energie provenită din Rusia.

Premierul ungar a acuzat Ucraina că încearcă de ani de zile să reducă accesul Europei la resursele energetice rusești, invocând, printre altele, distrugerea conductei Nord Stream și închiderea altor rute energetice, inclusiv Drujba.

„Securitatea energetică a Ungariei nu este o joacă. Ne vom apăra sistemul energetic, aprovizionarea sigură a familiilor și interesele noastre naționale”, a declarat Viktor Orbán.