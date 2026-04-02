Atac asupra unei rute energetice cheie: Gazprom acuză Ucraina că a vizat conducta TurkStream

Gigantul rus Gazprom susține că Ucraina a atacat din nou infrastructura gazoductului TurkStream, una dintre ultimele rute majore prin care gazul rusesc ajunge în Europa, însă autoritățile de la Kiev nu au oferit, deocamdată, un răspuns oficial.

Gazprom a anunțat joi că trei drone ucrainene au vizat, în timpul nopții, stația de compresoare Russkaya, situată în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. Instalația este conectată la gazoductul TurkStream, care traversează Marea Neagră și transportă gaze naturale către Europa prin Turcia, potrivit The Moscow Times.

Compania rusă a precizat că atacul a fost respins, atribuind succesul Ministerului Apărării din Rusia și „grupurilor operaționale mobile”. La rândul său, Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele de apărare aeriană au interceptat 147 de drone ucrainene deasupra a 10 regiuni, inclusiv Krasnodar, în intervalul dintre miercuri noaptea și joi dimineața.

Până în prezent, Ucraina nu a reacționat public la aceste acuzații.

TurkStream, o rută strategică pentru Europa

Gazoductul TurkStream a rămas una dintre puținele căi prin care Rusia mai livrează gaze către Europa prin conducte, după ce invazia din 2022 a dus la blocarea altor coridoare energetice.

Luna trecută, Gazprom a acuzat Kievul că a lansat mai multe atacuri asupra infrastructurii TurkStream și Blue Stream. Kremlinul a condamnat aceste acțiuni, catalogându-le drept „iresponsabile”.

Context tensionat pe piața energiei

Aceste incidente au loc într-un moment sensibil pentru piața energetică europeană. Prețurile gazelor naturale au crescut recent la cel mai ridicat nivel din 2023, pe fondul închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz și al atacurilor iraniene asupra unui important centru de gaze naturale lichefiate din Qatar, în luna martie.

În paralel, conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să se manifeste prin atacuri reciproce cu drone și rachete. Oficialii de la Kiev justifică aceste acțiuni drept răspuns la invazia rusă și la ocuparea unor teritorii ucrainene.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice ruse, încercând să reducă veniturile Moscovei, alimentate de creșterea accentuată a prețurilor petrolului.