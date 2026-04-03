Alegerile anticipate din Serbia ar putea avea loc cel mai devreme pe 31 mai. Vučić: „Le-am promis cetățenilor”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat vineri că alegerile legislative anticipate ar putea fi organizate cel mai devreme pe 31 mai, în urma consultărilor cu reprezentanți ai partidelor politice.

Șeful statului a precizat că o altă variantă ar fi organizarea scrutinului la finalul lunii martie a anului viitor, însă în acest caz nu ar mai fi vorba despre alegeri anticipate.

„Le-am promis cetățenilor alegeri parlamentare anticipate și, pe cât posibil, voi încerca să respect această promisiune până la sfârșitul acestui an, cu excepția unor situații extreme”, a declarat Vučić, potrivit agenției Tanjug, citată de Agerpres.

Declarațiile au fost făcute după întâlniri cu reprezentanții mai multor formațiuni politice, printre care Mișcarea Socialiștilor, Alianța Maghiarilor din Voivodina și Partidul Dreptății și Reconcilierii. Președintele a subliniat că dialogul va continua și în zilele următoare.

Consultările au loc pe fondul unor proteste antiguvernamentale ample, care au loc cu regularitate, declanșate după tragedia din noiembrie 2024, când 16 persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului unei gări recent renovate din orașul Novi Sad.

Mișcarea de protest, inițiată de studenți, s-a transformat treptat într-o mișcare politică de amploare. Manifestările au adunat uneori sute de mii de persoane, care acuză guvernul de corupție și cer organizarea de alegeri anticipate.

Ultimele alegeri legislative, desfășurate în decembrie 2023 și câștigate de Partidul Progresist Sârb (SNS), au fost urmate de proteste masive, în cadrul cărora opoziția a reclamat fraude electorale.