Alegerile din Ungaria: un potențial nou guvern se va chinui să descurce ițele „orbanismului”

Ungaria are o populație mai mică decât Belgia și un PIB de abia 1% din cel al Uniunii Europene. Însă Ungaria are influență. Nu pentru că maghiarii au inventat cubul Rubik și pixul, ci pentru că un politician maghiar fără scrupule, prim-ministrul Viktor Orban, demonstrează cum un lider ales democratic poate submina democrația și statul de drept, scrie The Economist.

Pentru republicanii MAGA pro-Trump și alți naționaliști populiști, Orban este un model: un apărător al granițelor, al valorilor tradiționale și al creștinismului. Președintele SUA, Donald Trump, îi laudă puterea, iar omul de afaceri american și fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, îl numește pe Orban „unul dintre marii lideri morali din această lume”. Însă guvernul lui Orban este nepopular în Ungaria, mulți considerându-l represiv, corupt și care are nevoie de o schimbare. La alegerile din 12 aprilie, maghiarii vor avea oportunitatea de a face exact acest lucru și ar trebui să profite de ea, notează publicația.

De la venirea la putere în 2010, Orbán a demontat treptat sistemul de control și echilibru, demantelând sistemul judiciar, umplând birocrația cu marionete și subjugând treptat aproape fiecare instituție independentă. Fiecare mișcare a fost în general legală, iar multe dintre aceste mișcări au precedente în alte democrații. Dar totalitatea acestor mișcări a consolidat o putere enormă într-o conducere restrânsă și a deschis ușa unor mite enorme. Ungaria este acum țara cea mai puțin liberă și cea mai coruptă din UE.

Este, de asemenea, țara cea mai pro-Putin din UE. Încurajat de gazele și petrolul rusesc, Orban blochează ajutorul UE acordat Ucrainei și încearcă să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei. Liderii europeni se tem acum că orice vor spune în prezența prim-ministrului ungar va fi raportat Kremlinului. Dictatorul rus Vladimir Putin este recunoscător pentru acest lucru: instrumentele de dezinformare rusești sunt folosite în mod activ pentru a denigra opoziția maghiară.

Sistemul de vot este trucat în favoarea partidului de guvernământ Fidesz al lui Orban

Alegerile nu vor fi corecte. Cea mai mare parte a presei din Ungaria este controlată de guvern sau de aliații lui Orban. Alegătorii maghiari sunt avertizați constant (și în mod fals) că o victorie a opoziției va însemna că vor fi trimiși la moarte în războiul din Ucraina.

Însă sondajele arată că opoziția câștigă teren. Unii chiar prevăd că partidul de opoziție Tisza al lui Peter Magyar va câștiga o majoritate covârșitoare în parlament. Sondajele pot fi greșite, dar aceasta este cea mai bună șansă a Ungariei din ultimii 16 ani de a „scăpa” de Orban. Dacă opoziția maghiară va câștiga într-adevăr, liberalii din întreaga lume ar trebui să analizeze cum a reușit.

O lecție este tactica. Opoziția din Ungaria s-a unit în jurul celui mai promițător candidat al său, Peter Magyar. Magyar este un activist priceput pe rețelele de socializare și la mitinguri. Ca fost membru al Fidesz, el poate vorbi despre decăderea morală a partidului lui Orban. De asemenea, el face apel la alegătorii indeciși, în special din orașele mai mici, care ar putea considera alte figuri ale opoziției prea alienante. Magyar nu este perfect, dar Tisza a sa unește centrul-stânga și centrul-dreapta.

În al doilea rând, opoziția maghiară nu se plânge pur și simplu de concepte abstracte precum democrația. În schimb, subliniază modul în care partidul Fidesz a golit portofelele maghiarilor. Ratele dobânzilor sunt mari; economia a crescut cu doar 0,4% anul trecut (față de 3,6% în Polonia vecină). Maghiarii sunt, de asemenea, aspru critici la adresa corupției din cadrul regimului. Alegătorii văd cum acoliții lui Orbán s-au îmbogățit prin contracte de stat trucate și concesii de reglementare. Deturnarea unor subvenții uriașe din partea UE a devenit atât de evidentă încât Bruxelles-ul a înghețat cu întârziere fondurile pentru Budapesta. Ungaria este un exemplu clasic al modului în care puterea nelimitată - scopul populiștilor din întreaga lume - este o rețetă pentru jaf; dar și al modului în care un astfel de jaf îi înstrăinează în cele din urmă pe alegători.

Chiar dacă Orbán va fi înlăturat din funcție, el va putea totuși să provoace probleme

De altfel, sprijinul din partea lui Trump, demonstrat de vizita preconizată a vicepreședintelui american J.D. Vance în Ungaria chiar înainte de alegeri, nu pare să-l ajute pe Orbán. Cel mai faimos populist de dreapta din lume este din ce în ce mai mult asociat cu războiul, benzina scumpă și corupția. Rămâne de văzut dacă valul populist se va potoli anul acesta. Însă partidele politice europene, precum Reform UK de extremă dreapta și Alternativa pentru Germania, se simt acum „incomodate” cu asocierea lor cu MAGA. Centriștii ar trebui să profite de acest lucru.

Între timp, viitorul Ungariei „atârnă în joc". Dacă opoziția câștigă o majoritate semnificativă, lui Orbán îi va fi mai greu să conteste sau să manipuleze rezultatele alegerilor. Chiar dacă Orbán va fi înlăturat din funcție, el va putea totuși să provoace probleme. Orbán a creat instituții precum fundații care administrează universități și mass-media, care vor rămâne sub controlul asociaților săi. Orice nou guvern va avea dificultăți în a desluși pânza „orbánismului" care a cuprins Ungaria. (Polonia, unde un guvern moderat se luptă cu o problemă similară, ar putea servi drept exemplu.) Dar cel mai important prim pas pentru Ungaria ar trebui să fie înfrângerea lui Orbán în alegeri, notează ziarul.

Reuters a scris recent că UE se așteaptă ca Orban să piardă, dar nu are iluzii cu privire la potențialul său succesor - nu există așteptări ca Magyar, dacă va câștiga, să schimbe complet abordarea Budapestei. Magyar nu dă semne că ar fi alternativa pro-ucraineană la care speră mulți la Bruxelles, a mai scris Politico.