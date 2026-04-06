Cum și-a securizat Viktor Orbán puterea din umbră și de ce succesorul său ar putea guverna cu mâinile legate dacă va câștiga alegerile

Chiar dacă liderul opoziției, Péter Magyar, ar câștiga alegerile din Ungaria, misiunea de a conduce efectiv țara s-ar putea transforma într-un test dificil. După 16 ani la putere, Orbán a construit un sistem politic și instituțional care îi permite să păstreze o influență semnificativă, chiar și din opoziție.

De-a lungul mandatului său, premierul ungar a consolidat controlul asupra unor instituții-cheie ale statului. Astfel, persoane loiale partidului său, Fidesz, ocupă funcții importante și pot bloca inițiativele unui viitor guvern — fie prin respingerea bugetelor, fie prin contestarea legilor în instanțe.

Un obstacol major pentru orice nou executiv îl reprezintă așa-numitele „legi cardinale”, care reglementează domenii esențiale precum justiția, presa sau sistemul electoral. Acestea pot fi modificate doar cu o majoritate de două treimi în Parlament — un prag dificil de atins pentru partidul lui Magyar, Tisza, scrie politico.eu.

Un sistem construit pentru blocaj

Actuala guvernare mizează pe faptul că un partid relativ nou, precum Tisza, nu va reuși să gestioneze complexitatea puterii. Oficiali ai guvernului susțin că opoziția este unită mai degrabă de dorința de a înlătura Fidesz decât de un proiect coerent de guvernare.

În plus, chiar dacă ar forma guvernul, Magyar ar trebui să colaboreze cu o administrație în care numeroși funcționari-cheie sunt greu de înlocuit fără același prag de două treimi.

Fosta eurodeputată Katalin Cseh avertizează că reconstrucția instituțiilor democratice este un proces mult mai complicat decât degradarea lor: „Este o luptă în pantă. Iar Orbán nu îi va ușura deloc drumul succesorului său.”

Capcana bugetului

Prima mare provocare pentru un eventual guvern Magyar ar fi bugetul. Promisiunile electorale — inclusiv creșterea cheltuielilor publice, în special în sănătate — vin într-un context financiar tensionat.

Guvernul actual a epuizat deja o parte semnificativă din resurse, după acordarea de subvenții înainte de alegeri. În plus, Consiliul bugetar — format din membri loiali Fidesz — are puterea de a bloca bugetul propus.

Situația este complicată și de rolul președintelui Tamás Sulyok, care poate convoca alegeri anticipate dacă bugetul nu este adoptat.

În paralel, noul guvern ar trebui să negocieze deblocarea a aproximativ 18 miliarde de euro din fonduri europene — un proces condiționat de reforme sensibile.

Bariera majorității de două treimi

Cea mai mare piedică rămâne însă necesitatea unei majorități calificate pentru modificări esențiale. Acest mecanism a fost introdus în urma reformei constituționale din 2011, promovată de Orbán, și face extrem de dificilă schimbarea direcției politice.

Instituții precum Curtea Constituțională sau Curia — instanța supremă — sunt dominate de persoane numite în perioada Fidesz, inclusiv sub conducerea lui András Varga. Acestea pot invalida inițiativele legislative ale unui nou guvern.

Experți în drept constituțional au criticat de-a lungul timpului aceste mecanisme, considerând că limitează funcționarea democratică.

Puterea presei și influența din opoziție

Influența Fidesz nu se oprește la instituții. Controlul asupra unei mari părți a presei, consolidat prin structuri precum KESMA, oferă partidului un avantaj important în modelarea opiniei publice.

În același timp, experiența politică a lui Orbán ca lider al opoziției nu trebuie subestimată. După înfrângerea din 2006, el a revenit puternic, folosind atât presiunea străzii, cât și tactici parlamentare agresive împotriva guvernului de atunci, condus de Ferenc Gyurcsány.

Analiștii avertizează că un scenariu similar nu este exclus.

În concluzie, chiar dacă Péter Magyar ar câștiga alegerile, guvernarea efectivă ar putea fi limitată de un sistem construit să reziste schimbării. Între instituții controlate politic, reguli stricte și presiuni financiare, orice nou executiv ar trebui să navigheze un teren minat.