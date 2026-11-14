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Mesajul transmis de AUR după protestul pentru Călin Georgescu

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În urma manifestației de sâmbătă din Capitală, Alianța pentru Unirea Românilor a transmis un comunicat în care subliniază că mișcarea a fost un semnal pentru apărarea democrației, a statului de drept și a libertății fundamentale de exprimare. Partidul estimează că aproximativ 15.000 de persoane au participat sâmbătă, 14 noiembrie, în Capitală, la protestul de susținere a lui Călin Georgescu. La acțiunea din zona Palatului Parlamentului a fost prezent și președintele partidului, George Simion.

Protest AUR
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Protest AUR Foto: AFP

Partidul afirmă că participanții au venit din București și din mai multe județe, au purtat drapele tricolore și au cerut respectarea principiilor statului de drept. AUR descrie manifestația drept una „dedicată apărării democrației, a libertății de exprimare și a drepturilor constituționale”.

Potrivit comunicatului, nemulțumirile manifestanților au vizat ceea ce aceștia consideră a fi nedreptăți și încălcări ale drepturilor fundamentale. Situația lui Călin Georgescu s-a aflat în centrul mesajelor transmise de participanți, susține formațiunea.

„Protestatarii au transmis că libertatea de exprimare, dreptul la întrunire şi dreptul cetăţenilor de a-şi manifesta public nemulţumirile nu pot fi îngrădite”, se arată în comunicatul AUR.

AUR mai transmite că democrația presupune alegeri corecte, respectarea voinței cetățenilor și garantarea dreptului fiecăruia de a-și exprima opiniile. Afirmațiile privind încălcarea drepturilor reprezintă poziția politică exprimată în comunicat.

"Unul dintre mesajele centrale ale protestului a vizat situaţia lui Călin Georgescu, în jurul căreia s-au mobilizat numeroşi susţinători, care au cerut respectarea drepturilor sale şi a principiilor democratice. Protestatarii au transmis că libertatea de exprimare, dreptul la întrunire şi dreptul cetăţenilor de a-şi manifesta public nemulţumirile nu pot fi îngrădite. Mesajul acestora a fost unul de apărare a democraţiei şi de respingere a oricăror practici care pot afecta încrederea românilor în instituţiile statului. Prin prezenţa lor în faţa Parlamentului, participanţii au dorit să transmită că nu acceptă ca drepturile constituţionale să rămână simple prevederi pe hârtie. Aceştia au cerut ca instituţiile statului să respecte libertăţile cetăţenilor şi să ofere garanţii reale pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la protest paşnic", subliniază comunicatul citat.

Protest în Parcul Izvor, urmat de un marș către Arestul Central

Conform relatării Adevărul despre desfășurarea protestului, aproximativ 10.000 de persoane se aflau în Parcul Izvor până la ora 14:30. 

După mitingul din zona Parlamentului, o parte dintre manifestanți s-au deplasat către Arestul Central, unde au cerut eliberarea lui Călin Georgescu. Jandarmii au format un cordon în jurul clădirii. Înaintea manifestației, George Simion anunțase că se așteaptă la 30.000–40.000 de participanți și îi invitase la protest pe oaspeții străini ai conferinței AUR de la Parlament.

Manifestația a fost precedată de o dispută privind refuzul avizării de către Primăria Capitalei. Jandarmeria și Poliția au invocat riscuri pentru ordinea publică, inclusiv suprapunerea cu meciul România–Polonia. Tribunalul București a respins vineri cererea prin care trei persoane solicitau anularea avizului negativ.

Contextul judiciar al manifestației

Protestul are loc în contextul în care Călin Georgescu se află în arest preventiv. Fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii susțin că prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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