Mii de liceeni, studenţi şi profesori au ieşit din nou în stradă, joi, în Grecia, pentru a cere mijloace suplimentare în educaţie, în contextul în care tineretul se mobilizează în întreaga Europă.

Proteste la Atena Foto: X

Cu o banderolă cu mesajul „Din Grecia în Franţa luptăm pentru o educaţie publică şi gratuită", aproximativ 4.000 de persoane au defilat la Atena şi Salonic, al doilea cel mai mare oraş grec şi un centru universitar, potrivit poliţiei şi unor jurnalişti AFP.

„Problemele sunt aceleaşi" în Grecia şi în Franţa, a declarat AFP o studentă la Inginerie, Filanthi Gioni, reprezentanta aleasă a studenţilor.

„Banii sunt alocaţi înarmării NATO şi războaielor", a denunţat ea, scrie News.

Manifestanţii s-au adunat în faţa Universităţii din Atena, după care s-au dus, paşnic, pe Esplanada Syntagma, în faţa sediului Parlamentului.

„Cerem o creştere a finanţărilor (universităţii), o modernizare a infrastructurilor şi o susţinere financiară a studenţilor care nu reuşesc să facă faţă creşterii costului traiului, chiriilor exorbitante", a declarat un student la Matematică, Nikos Alexiadis, în vârstă de 22 de ani, de la Universitatea Aristotel din Salonic.

Federaţia profesorilor din ciclul secundar (OLME) a prevăzut o grevă de patru ore, pentru a le permite profesorilor să ia parte la manifestaţii.

„Suntem alături de elevii şi studenţii noştri, care revendică dreptul la o educaţie publică şi gratuită, la studii şi la o viaţă la înălţimea aspiraţiilor lor", subliniază într-un comunicat federaţia.

Elevii şi profesorii protestează faţă de lipsa de infrastructuri, penuria de personal şi clădiri şcolare în stare jalnică.

Această mişcare din Grecia, care denunţă totodată traiul scump într-o ţară în care salariile rămân mici, intervine în timp ce în Franţa salariaţii şi funcţionarii au fost chemaţi, în aceeaşi zi, să facă grevă, pentru a cere salarii mai mari, împreună cu tineri şi pensionari.

„Abandonat de către stat”

În ultimele săptămâni, manifestaţii ale liceenilor în Franţa s-au extins în alte ţări europene.

În Grecia, o primă acțiune, la 21 octombrie, a mobilizat peste 10.000 de persoane la Atena şi Salonic.

Potrivit Eurostat, Grecia a alocat în 2023 3,3% din PIB educaţiei, unul dintre cele mai mici bugete în Uniunea Europeană (UE), mult sub media europeană de 4,7%.

Nemulţumirea socială din Franţa, cu degradări şi jafuri la 17 octombrie, a provocat un interes puternic într-o ţară care a traversat o criză financiară de zece ani, marcată de manifestaţii violente.

„Noi am trecut prin ceea ce Franţa cunoaşte în prezent acum 16 ani", scria unul dintre principalele cotidiene din ţară, Kathimerini, într-un editorial, la 21 octombrie.

„Atunci când un cetăţean are sentimentul că nu-şi poate exprima nemulţumirea la urne, el poate alege să iasă în stradă, mai ales când este scandalizat (...) de sentimentul că este abandonat de către stat".

Împotriva crizei puterii de cumpărare din Europa, sindicate şi asociaţii care apără dreptul la chirie din şapte ţări europene, inclusiv în Grecia, au chemat la „manifestaţii coordonate" împotriva traiului scump la sfârşitul lui noiembrie, o mobilizare comună rară.