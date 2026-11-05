 Vacanța în care plătești ca să muncești. Turiștii dau până la 500 de euro pe noapte pentru culesul măslinelor și mulsul caprelor | adevarul.ro
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Vacanța în care plătești ca să muncești. Turiștii dau până la 500 de euro pe noapte pentru culesul măslinelor și mulsul caprelor

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Vacanțele în ferme, unde turiștii participă la activități agricole în loc să se limiteze la relaxare, devin tot mai populare în Europa. Tendința se extinde și în Italia, unde oferta include experiențe de la culesul măslinelor până la mulsul caprelor, cu tarife care pot ajunge la 500 de euro pe noapte.

Agroturismul, tot mai căutat de turiști
Agroturismul, tot mai căutat de turiști Foto: Pexels

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de garden retreat (retragere în grădină), a prins contur în țări precum Franța și Irlanda, unde tot mai multe ferme organizează programe pentru cei care vor să descopere viața rurală și să învețe activități agricole.

În Franța, există locuri special amenajate unde vizitatorii pot învăța să cultive legume și apoi să pregătească mâncăruri din produsele proaspăt recoltate. În Irlanda, unele ferme solicită peste 2.000 de euro pentru programe în care participanții învață să semene, să recolteze și să gătească propriile legume.

Ideea de a plăti pentru activități care, în mod tradițional, reprezentau munca zilnică a agricultorilor este promovată și de popularitatea grădinăritului pe rețelele sociale.

Experta în marketing Maria Elise Sabbione a abordat această tendință și în Italia, unde interesul pentru experiențele în mijlocul naturii începe să se reflecte tot mai mult în oferta turistică.

Tuștii plătesc ca să culeagă măsline
Tuștii plătesc ca să culeagă măsline Foto: Pexels

Regiunea Lazio, inclusiv zona din jurul Romei, oferă astfel de experiențe, de la vacanțe de lux la activități tematice organizate pe parcursul unei singure zile. Spre deosebire de sejururile tradiționale, care pot presupune cheltuieli de mii de euro, unele dintre aceste activități au prețuri comparabile cu cele ale unei excursii de o zi, potrivit presei italiene.

Peste 26.000 de afaceri agroturistice în Italia

Cifrele arată că interesul pentru agroturism nu este doar o tendință trecătoare. Italia are peste 26.000 de afaceri agroturistice active, cu 41% mai multe decât în 2008.

Potrivit organizației Coldiretti, în perioada Paștelui din 2025, peste 1,6 milioane de vizitatori au ales acest tip de turism, în creștere cu aproape 10% față de perioada anterioară.

O parte importantă a ofertei este reprezentată de turismul legat de producția uleiului de măsline, de vinuri și de brânzeturi. Vizitatorii vor să descopere produsele direct la producători și să afle cum sunt obținute, participând uneori chiar la diferite etape ale procesului de producție.

O turmă de capre care pasc în peisajul pitoresc din Santo-Pietro-di-Tenda, Corsica, Franța
O turmă de capre care pasc în peisajul pitoresc din Santo-Pietro-di-Tenda, Corsica, Franța Foto: Pexels

Astfel, o vizită la o fermă nu mai înseamnă doar degustări sau cumpărături, ci poate include activități precum culesul măslinelor, cultivarea legumelor și îngrijirea animalelor.

De ce plătesc turiștii pentru munca de la țară

Popularitatea acestor experiențe are legătură cu stilul de viață din marile orașe. După zile petrecute în fața ecranelor, în trafic și în spații aglomerate, tot mai mulți oameni caută activități care să le ofere o legătură directă cu natura.

Munca manuală are un avantaj pe care activitățile de birou nu îl oferă întotdeauna: rezultatul este imediat și vizibil. Un coș plin cu măsline sau o ladă cu legume proaspăt culese reprezintă dovada concretă a muncii depuse.

Pentru turiști, această experiență înseamnă și o pauză de la rutina zilnică, dar și ocazia de a învăța lucruri pe care viața urbană nu le oferă. 

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