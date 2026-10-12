Uniunea Europeană ia în calcul negocieri directe pentru pacea din Ucraina, fără implicarea lui Trump: „A venit momentul”

Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare și Spațiu, susține că Uniunea Europeană și Ucraina ar trebui să își elaboreze o strategie proprie pentru încheierea războiului, în contextul noilor tensiuni dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Comisarul UE pentru apărare Andrius Kubilius Foto: FOTO EPA EFE

Oficialul european a afirmat că, până în prezent, Uniunea Europeană a rămas principalul sprijin financiar al Kievului, potrivit AFP, citată de News.ro.

„UE este singurul susţinător financiar serios al Ucrainei”, a transmis Kubilius într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În opinia sa, dependența de inițiativele Washingtonului nu mai este suficientă, chiar dacă europenii continuă să conteze pe implicarea Statelor Unite în procesul de pace. „Se aşteaptă ca leadershipul Statelor Unite să contribuie la aducerea păcii în Ucraina”, a arătat comisarul european.

Apel pentru o strategie independentă

Andrius Kubilius consideră că Bruxellesul și Kievul trebuie să își asume un rol mai activ în definirea condițiilor unei eventuale păci.

„A venit momentul în care UE şi Ucraina trebuie să elaboreze şi să pună în aplicare o strategie a păcii independentă”, a declarat acesta.

Poziția sa vine după ce președintele american Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa omologului său ucrainean. Liderul de la Casa Albă i-a cerut sâmbătă Ucrainei „să-şi găsească alt preşedinte”, acuzându-l pe Volodimir Zelenski că împiedică ajungerea la un acord cu Moscova.

Divergențe privind politica față de Rusia

Declarațiile au apărut și pe fondul disputei legate de sancțiunile occidentale impuse Rusiei.

Volodimir Zelenski a criticat relaxarea unor măsuri împotriva economiei ruse, avertizând că diminuarea presiunii asupra Moscovei poate contribui la finanțarea continuării războiului.

Donald Trump l-a acuzat pe liderul ucrainean că blochează negocierile cu Kremlinul și că nu respectă solicitările Washingtonului privind atacurile asupra infrastructurii energetice ruse.

Kievul și mai mulți aliați europeni avertizează însă că orice reducere a sancțiunilor ar putea oferi Rusiei resurse suplimentare pentru continuarea conflictului din Ucraina.