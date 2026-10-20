 Ungaria blochează din nou aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE. Celelalte 26 de state protestează | adevarul.ro
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Ungaria blochează din nou aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE. Celelalte 26 de state protestează

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Ungaria a blocat următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană al Republicii Moldova și Ucrainei, deși cerințele sale anterioare au fost îndeplinite. Decizia a provocat nemulțumirea celorlalte 26 de state membre, iar reprezentanții Budapestei nu au oferit explicații.

Premierul ungar Peter Magyar
Premierul ungar Peter Magyar Foto: EPA EFE

Blocajul a intervenit marți, 20 octombrie, în cadrul unei reuniuni a experților tehnici din statele membre ale Uniunii Europene. Aceștia urmau să convină asupra unui pas procedural care ar fi permis începerea procesului de deschidere a ultimelor două grupuri de negociere pentru aderarea celor două țări.

Cele două grupuri vizează domenii precum agricultura, mediul și transporturile.

Ungaria nu și-a explicat decizia

Potrivit Kyiv Independent, reprezentanții celorlalte state membre le-au cerut colegilor ungari să explice motivele opoziției, însă nu au primit niciun răspuns.

În schimb, Budapesta ar fi transmis că își menține poziția anterioară. Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană a fost solicitată să comenteze situația, însă nu a răspuns până la publicarea articolului.

Blocajul nu ar avea legătură cu drepturile educaționale ale minorității maghiare din Ucraina. Pe 12 octombrie, Parlamentul de la Kiev a adoptat o lege privind școlile minorităților, într-o încercare de a răspunde solicitărilor Budapestei și de a facilita avansarea negocierilor de aderare la UE.

Republica Moldova și Ucraina avansează împreună în procesul de aderare la Uniunea Europeană, negocierile fiind organizate în șase grupuri tematice care cuprind reformele necesare pentru alinierea legislației celor două state la normele europene.

Pe 13 octombrie, la Luxemburg, cele două țări au reușit să deblocheze încă două grupuri de negociere. Au rămas astfel două grupuri care ar putea fi deschise până la sfârșitul anului.

Potrivit publicației citate, opoziția Ungariei ar putea fi temporară, astfel încât guvernul de la Budapesta să nu fie acuzat de opoziție că adoptă o atitudine prea conciliantă față de Ucraina.

Subiectul va fi reluat la următoarele reuniuni ale grupului de lucru pentru extindere de la Bruxelles, până la depășirea impasului. Avansarea proceselor de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei reprezintă o prioritate pentru președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, care coordonează aceste reuniuni până la sfârșitul anului.

Oficiali europeni și reprezentanți ai guvernelor naționale estimează că ultimele două grupuri de negociere ar putea fi deschise oficial în decembrie.

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