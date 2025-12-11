Stațiunile de schi de lux rezistă crizei: top 10 cele mai scumpe piețe rezidențiale și locul României

Deși contextul economic rămâne incert, piețele de proprietăți de lux din stațiunile de schi au rămas surprinzător de stabile. Spre deosebire de segmentul rezidențial de masă, unde creditarea are un rol esențial, achizițiile în zona „prime” se fac în mare parte din fonduri proprii.

Prețurile proprietăților „prime” și „ultra-prime” din stațiunile de schi au crescut în 2025 cu 3%, respectiv 9% comparativ cu anul precedent.

Stațiunea de schi Aspen din Colorado, Statele Unite ale Americii, conduce topul celor mai scumpe proprietăți, cu un preț de 68.900 de euro pe metru pătrat în segmentul „ultra-prime” și 35.100 de euro pe metru pătrat în cazul imobilelor „prime”, conform indicelui Savills Ski Prime Price League, care analizează proprietăți cu prețuri peste 750.000 de euro. Pe următoarele două locuri se situează Val d’Isère (52.100 euro/mp, respectiv 32.500 euro/mp) și Gstaad (51.500euro/mp, respectiv 30.700 euro/mp).

„Raritatea și capitalul propriu sunt elementele care definesc și influențează piețele rezidențiale din Alpi și din stațiunile montane la nivel global. Astăzi, cumpărătorii cu averi mari apreciază stilul de viață, confortul și exclusivitatea și sunt dispuși să plătească pentru toate acestea”, a declarat Jeremy Rollason, Head of Savills Ski, în The Ski Report, Winter 2025-261.

În pofida incertitudinilor economice persistente, piețele de proprietăți de schi din segmentul „prime” au demonstrat o reziliență remarcabilă. Spre deosebire de piețele rezidențiale de masă, unde creditarea joacă un rol central, cumpărătorii din acest segment tind să se bazeze într-o măsură mult mai mare pe capital propriu. Acest aspect a contribuit la protejarea pieței de volatilitatea ratelor dobânzii și de presiunile financiare în sens larg.

Deși prețurile rămân cu 4% sub vârful atins în 2022, ele sunt încă cu 12% mai ridicate decât în 2021 și cu 27% peste nivelurile anterioare pandemiei. Pentru mulți cumpărători, achiziția unei proprietăți „prime” într-o stațiune de schi nu este doar o decizie financiară, ci și una emoțională. Aceste locuințe funcționează adesea ca active de familie pe termen lung, îmbinând valoarea investițională cu atașamentul personal.

Stațiunile elvețiene domină piața „ultra-prime”

Primele 10 stațiuni de schi la nivel global din punctul de vedere al prețurilor rezidențiale „ultra-prime” au rămas aproape neschimbate în ultimii doi ani. Stațiunile elvețiene domină segmentul superior al pieței, reprezentând jumătate dintre pozițiile din top 10. Totuși, cifrele agregate spun doar o parte din poveste. În Elveția, multe dintre proprietățile cu adevărat dezirabile se tranzacționează off-market, ocolind complet listările publice. Aceste tranzacții discrete ating adesea prețuri cuprinse între 40.000 și peste 75.000 de euro pe metru pătrat, reflectând raritatea și exclusivitatea stocului „ultra-prime”.

Stațiunile franceze ocupă, la rândul lor, un loc important, reprezentând o treime din Savills Ultra-Prime Price League. Val d’Isère și Courchevel 1850 conduc piața franceză, proprietățile din segmentul de vârf depășind frecvent pragul de 40.000 de euro pe metru pătrat.

În toate stațiunile de top, constrângerile de ofertă rămân o caracteristică definitorie. Fie că este vorba de reglementări urbanistice, de disponibilitatea limitată a terenurilor sau de politici de conservare, noile dezvoltări care intră pe piață sunt puține. Acest dezechilibru persistent între cerere și ofertă continuă să susțină niveluri ridicate de preț, întărind exclusivitatea și valoarea pe termen lung a proprietăților de schi „ultra-prime”.

Care este situația în România

Din experiența destinațiilor de schi din Alpi, reliefată de Savills Ski Report, creșterea prețurilor pe segmentele rezidențiale „prime” și „ultra-prime” a început odată cu intrarea, din anul 2015 încoace, a marilor lanțuri hoteliere pe acest segment. Aceste investiții s-au datorat interesului în creștere al turiștilor, care și-au dorit apoi să achiziționeze proprietăți în stațiunile respective, ceea ce a condus la creșterea semnificativă a cererii și, implicit, a prețurilor, în condițiile unei oferte relativ limitate.

Deși climatul actual de piață nu permite încă destinațiilor montane ale României să facă pe deplin tranziția către segmentele autentice de „ultra-prime” sau de „prime”, aceste zone continuă să prezinte un puternic potențial de dezvoltare.

„Pe segmentul rezidențial, prețurile din zonele destinate schiului, precum Brașov sau Sinaia, se situează în prezent între 3.000 și 4.000 de euro, departe de Top 10 piețe rezidențiale din destinații de schi, dar relativ aproape de stațiuni precum Furano sau Bad Gastein”, explică Oana Popescu, Partner & Head of Residential în cadrul Crosspoint Real Estate, Asociat Internațional al Savills în România. „Elementele care au condus la creșterea pieței rezidențiale din destinațiile de schi din Alpi își fac apariția și pe segmentul de profil din România, cu o creștere a interesului turiștilor2, cu investiții deja realizate și cu peste 1.000 de camere de hotel planificate în perioada următoare în zonele montane”, a adăugat Oana Popescu.

Investițiile anunțate de marile lanțuri hoteliere se remarcă mai ales în zona Brașovului. După inaugurarea Swissôtel de anul trecut, Hyat Regency a anunțat recent că va moderniza celebrul Aro Palace, iar branduri precum Kempinski, Mercure, Marriott, Hilton și Ibis au anunțat de asemenea investiții în segmentul hotelier din zonă. Semnale încurajatoare vin și din alte stațiuni montane din Bucegi, precum Sinaia, unde Hotelul Cota 1400 a intrat recent într-un amplu proces de renovare.