Unde mergem în vacanța de schi. 10 destinații de vis din România la nivelul Alpilor austrieci

Între 9 februarie și 1martie 2026, elevii din România vor avea o săptămână de vacanță de schi, datele fiind diferite în funcție de județ. „Adevărul” prezintă 10 destinații foarte populare, dar și mai puțin cunoscute, unde puteți petrece o vacanță în condiții similare celor din Alpi.

Inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

În perioada 09-15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș;

În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;

În perioada 23 februarie - 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu.

„O vacanță în cele mai bune stațiuni de schi din România este mai ieftină decât în marile stațiuni europene. România este, în general, o destinație turistică foarte accesibilă, cu prețuri mici și un raport calitate–preț excelent, care îi surprinde pe turiștii străini, chiar dacă după anii de Covid și criza energetică din 2022/2023 prețurile au crescut. Un buget de 800 € este suficient pentru 2 persoane, pentru o vacanță de schi de 4 zile, incluzând cazare medie, mese, skipass-uri și echipament, în cele mai bune stațiuni montane”, informează blogul Romanian friend.

Poiana Brașov

Cea mai bună stațiune din România este, conform sursei citate, Poiana Brașov. De ce? Pentru că are cei mai mulți km de pârtii, instalații moderne, nocturnă, cei mai mulți instructori de schi. „Este cea mai populară și cea mai scumpă stațiune din România, la 3 ore de București sau 30 de minute de Brașov”, se arată în blog.

Cu peste 14 km de pârtii, între 1.800 m altitudine și păduri de conifere, Poiana Brașov oferă pârtii de toate nivelurile, priveliști superbe și infrastructură excelentă.

Tarifele orientative sunt: adult (1 zi): 240 lei – acces total pe toate instalațiile din stațiune. Copii (6-12 ani) – 1 zi: 140 lei.

Destinația este ideală atât pentru începători, cât și pentru avansați, cu multe opțiuni de après-ski, SPA-uri și activități alternative. Există și un dezavantaj? Aglomerația, mai ales în vacanțe și weekenduri, arată sursa citată.

Sinaia – stațiunea seamănă cu un sat montan austriac

„Sinaia este cea mai apropiată stațiune de București (2 ore cu mașina sau 1h30 cu trenul). Oferă pârtii spectaculoase la 2.000 m altitudine, cu aproximativ 20 km de pârtii în Munții Bucegi”, arată blogul citat. Stațiunea seamănă cu un sat montan austriac și găzduiește Castelul Peleș, una dintre cele mai frumoase atracții din România.

Este o alegere excelentă pentru a combina schiul cu vizitarea obiectivelor turistice, iar sezonul de schi poate dura până la sfârșit de aprilie – început de mai. Skipass costă aproximativ 210 lei (luni–vineri) respectiv 230 lei (sâmbătă–duminică).

Bușteni, Azuga și Predeal – o vacanță de schi 4-în-1

Tot în Valea Prahovei se află stațiunile de iarnă foarte populare Bușteni, Azuga și Predeal, care oferă o selecție decentă de pârtii, infrastructură modernă și instalații cu nocturnă pentru schiul de seară. Totuși, pârtiile lor sunt mai scurte și reprezintă probabil cele mai bune opțiuni pentru schiorii începători, arată blogul citat.

Datorită accesibilității foarte bune, aceste stațiuni devin foarte aglomerate în weekenduri și în perioadele de vacanță. În schimb, se bucură de peisaje montane spectaculoase. Preferata mea este priveliștea spre Vârful Caraiman, cu faimoasa Cruce a Eroilor luminată noaptea, văzută din Bușteni.

Cu numeroase hoteluri, pensiuni și restaurante cu un raport calitate-preț foarte bun, aceste stațiuni nu dezamăgesc – însă este recomandat să planifici și să faci rezervările din timp, deoarece sunt printre favoritele pasionaților români de sporturi de iarnă. De asemenea, începătorii pot găsi cu ușurință școli de schi în oricare dintre aceste stațiuni, fie pentru a învăța bazele, fie pentru a-și îmbunătăți tehnica. Un ski-pass de o zi pentru adulți în zona pârtiilor Bușteni / Kalinderu — în jur de cca 125 – 250 lei . Ski-pass de o zi în Azuga – aproximativ 170 – 200 lei / zi pentru un adult, și opțiuni pe puncte; de exemplu cca150 lei pentru 4 ore. În Predeal prețurile pot fi mai ridicate decât în alte stațiuni mici, iar skipass-urile sunt adesea pe bază de puncte sau pe zile: Skipass 1 zi: 265 lei/adult, 85 de lei pentru copii.

„Împreună cu Sinaia, aceste patru stațiuni sunt foarte apropiate una de cealaltă și sunt situate pe același traseu, accesibil atât cu trenul, cât și cu mașina, existând și microbuze care fac legătura între ele. Așadar, vestea bună este că, dacă alegi să petreci 3–4 nopți în zonă, poți avea parte de o vacanță de iarnă variată și reușită în România!”, explică sursa citată.

Toplița, alternatriva la Valea Prahovei

Blogul Călători în bascheți recomandă Toplița, din județul Harghita. „Este un oraș superb de la poalele munților Gurghiului, Giurgeului și Călimanilor. Este locul pe care trebuie să-l ții minte pentru vacanțele tale, fie iarnă, fie vară, pentru că Toplița îți va oferi experiențe diverse: de la pârtie de schi, pârtie de bob din țară, până la celebrul gulaș, dar, mai ales, cazări frumoase și ieftine.”

În sezonul rece, poate fi o alternativă reușită la mult mai aglomeratele stațiuni de pe Valea Prahovei

Toplița este, spun bloggerii, este destinația de iarnă a momentului acum în România: „Are trei pârtii bine întreținute, cu două instalații de schi și o bandă rulantă, pârtie de sanie și Alpine Coaster – cea mai lungă pistă de bob din țară – de peste 1900 de metri – recent deschisă. Am făcut și noi mai multe ture și nu ne-am mai fi dezlipit de bob. Atinge o viteză de 45 de kilometri la oră, printre brazi, și te va fascina priveliștea de poveste pe care o ai la fiecare metru parcurs din traseu”. Skipass de o zi costă 130 de lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii. În ceea ce privește pârtia de bob, sursa citată arată: copii (3–14 ani): circa 25 lei/tură, adult (peste 14 ani): circa 30 lei/tură.

Colibița

Colibița, județul Bistrița Năsăud, este un superb sat de munte, care aparține de comuna Bistrița Bârgăului, situată pe pe Valea Bistriței, între Munții Bârgău și Munții Călimani. Localitatea se află răsfirată în jurului lacului de acumulare cu același nume, la 830 de metri altitudine Este o opțiune perfectă de vacanță atât vara, cât și iarna pentru frumusețea peisajului, pentru diversele activități relaxante pe care poți să le faci aici, dar mai ales, pentru puritatea aerului, arată Calator în bascheți.

Colibiței i se mai spune și ,,marea de la munte’’ sau ,,Alpii României’’, după ce un studiu a arătat că, dincolo de priveliștea care îți taie respirația, Colibița este unul din puținele locuri de la noi, unde aerul concurează la puritate cu cel din Alpi, de la cota de peste 2000 de metri altitudine.

Satul Peștera

Satul Peștera, din județul județul Brașov, se află la 180 de kilometri de București, la 320 de kilometri de Cluj, la 5 kilometri de comuna Moieciu de Jos.

„Nu există peisaj mai potrivit ca să te bucuri de natură și să te îndrăgostești de munte ca la Peștera, în Brașov, poate, cel mai frumos sat de la noi. Și nu e nicio exagerare. Nimic nu se compară cu ceea ce simți atunci când urci în paradisul ascuns între munți”, arată sursa citată. Este aer curat, liniște, viața autentică de la țară, dar, mai ales, peisaje de poveste. „Munții plini de zăpadă par desenați pe cer, sunetul tălăngilor, toate te vor duce cu gândul la copilăria lipsită de griji, când erai la țară, la bunici. Este locul perfect ca să mai uiți de unde vii și de zbaterea orașului, pierdut în vale”, spun bloggerii.

Maramureș

Maramureșul are locuri de poveste, autentice, tradiționale, unde lemnul și oamenii frumoși și calzi spun povești uimitoare. Iarna, locul are parcă mai mult farmec și mai multă autenticitate. Oriunde ai alege să mergi la Borșa și Cavnic pentru pârtie, la Bârsana pentru spiritualitatea locului sau la Poienile Izei pentru liniște și pentru a descoperi un sat autentic maramureșean, Maramureșul îți va intra la suflet și îți vei dori să revii. Nu trebuie ratate bisericile monument UNESCO de la Șurdești și Plopiș, Cimitirul Vesel de la Săpânța până drumețiile prin Munții Rodnei, arată Calator în bascheți.

Un ski pass la Cavnic pentru o zi costă 150 de lei pentru adulți și 110 lei pentru copii. La pârtia la standarde olimpice de la Borșa, un ski pass pentru o zi costă 180 de lei pentru adulți și 130 de lei pentru copii.

Straja

O vacanță la schi n-ar trebui să omită stațiunea Straja, din județul Hunedoara, aflată la 342 km de București, la 261 km de Cluj, la 268 km de Timișoara, la 579 km de Iași.

„Ce poți să îți dorești mai mult decât să te bucuri de soare pe un șezlong, de zăpadă și de un peisaj ireal de frumos. Asta veți găsi la Straja, unul dintre cele mai mari domenii schiabile din România. Este locul perfect care te va scoate imediat din cotidianul agitat din vale”, scrie Călătător în bascheți.

Sunt 26 de kilometri de domeniu schiabil, dintre care 20 sunt acoperiţi cu zăpadă artificială. Cele 11 instalaţii de transport pe cablu asigură accesul facil la toate pârtiile din staţiune. Sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu.

Ski pass-ul pentru o zi costă 160 lei pentru adulți și pentru copii.

Fundata

Fundata este comuna aflată la cea mai mare altitudine din România – 1360 de metri – înconjurată de Munţii Bucegi și de Munții Piatra Craiului. Este situată la mijlocul distanței dintre Rucăr și Bran, fiind ascunsă, ca o comoară, de munți. Aici, este cel mai curat aer din țară, lucru măsurat și de stația meteo, aflată chiar în vârf de munte. Zăpada, aerul tare de munte, liniștea îți vor da o stare de bine, de relaxare, arată sursa citată. Principala activitate pe care o poți face la Fundata sunt drumețiile montane în care trebuie incluse următoarele obiective: Biserica Veche din Fundata (1830); Cheile Dâmbovicioarei; Satul Șirnea; Satul Fundățica; Peștera Dâmbovicioara; Lacul fără fund.

Rânca

Stațiunea Rânca, din județul Gorj, este una dintre recomadările care au intrat în topul destinațiilor pentru 2025 al Federației Internaționale a Jurnaliștilor de Turismt (FIJET), filiala din România.

„Situată în partea nordică a județului Gorj, la peste o mie de metri altitudine, Rânca este una dintre cele mai noi stațiuni montane din România. Are circa 5.000 de locuri de cazare în pensiuni şi mici hoteluri, iar în timpul iernii devine atractivă datorită domeniului schiabil, cu 7 km de pârtii. Sunt pârtii pentru începători, dar și o pârtie pentru schiori mai experimentați, care pleacă din apropierea vârfului Păpușa, 2.135 de metri, vizibil din stațiunea Rânca. Odată ajunși acolo, la punctul terminus al telescaunului, turiștilor li se oferă o splendidă panoramă a stațiunii”, arată jurnaliștii de la FIJET.

La Rânca se poate ajunge uşor, din comuna Novaci, după circa 20 de kilometri, pe o şosea care urcă în curbe largi sau mai strânse până când apar primele pensiuni și hoteluri. La restaurantele pensiunilor și hotelurilor din stațiune vom găsi o varietate de produse locale, bucatele tradiționale fiind pentru papilele gustative o adevărată încântare.

Pentur o zi de schi la Transalpina Ski Resort, un adult plătește 150 de lei, iar un copil circa 100 de lei.

Din stațiunea Rânca putem vizita mai multe atracții turistice aflate la o distanță de aproximativ o oră cu autoturismul, Târgu Jiu, Horezu, Mănăstirea Hurezi.

Vatra Dornei, Crans Montana României

În 2024, Vatra Dornei s-a situat pe locul II al topului destinațiilor FIJET, unii turiști comparând-o cu celbra stațiune elevețiană Crans Montana.

Situată într-o depresiune intramontană din Carpaţii Orientali, la 110 km de municipiul Suceava, pe o rută feroviară şi rutieră care face legătura între Bucovina şi Transilvania, staţiunea Vatra Dornei este o destinație pentru cei care vin la cură balneară, dar și pentru cei care își doresc o vacanță activă, indiferent de anotimp.

„Situată la circa 800 de metri altitudine, Vatra Dornei este atractivă și în perioada iernii datorită pârtiilor de schi la baza cărora se află zona centrală a staţiunii. Pe lângă aceste pârtii, mai există încă o pârtie cu o lungime de 3 mii de metri şi cu o diferenţă de nivel de 400 de metri unde sunt organizate competiţii oficiale ale sporturilor de iarnă”, arată jurnaliștii FIJET.

Pe pârtia de ski Dealu Negru, care are o lungime de 3000 m și un grad mediu de dificultate. Un bilet dus cu telescaunul costă 10 lei. Nu sunt abonamente de o zi.

Vatra Dornei este cunoscută, în primul rând, ca staţiune balneoclimaterică, datorită izvoarelor sale de ape minerale şi a aerului curat. Primele analize ale apelor minerale din zonă au fost făcute la începutul secolului al 19-lea, iar în 1845 a fost construit primul stabiliment balnear.

„Marea atracție era Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, clădire inaugurată la 10 iulie 1899, în prezența împăratului Franz Josef și a moștenitorul tronului, arhiducele Franz Ferdinand. În Cazinoul Băilor din Vatra Dornei erau săli de muzică, de lectură, de dans, de biliard, precum și o cafenea și, în pofida titulaturii, în interior niciodată nu au existat săli pentru jocuri de noroc”, arată sursa citată.

Redeschiderea Cazinoului Băi din Vatra Dornei este un mare câștig pentru turismul din Bucovina. Marea atracție este, cu siguranță, sala centrală, cu ornamente refăcute după imagini de epocă de artistul plastic Alexandru Siminic și pictate, cu migală, de renumitele încondeietoare de ouă din Ciocănești. Această bijuterie arhitectonică, asemănătoare cu cazinoul din Baden Baden este pregătită să găzduiască spectacole și concerte, precum și expoziții. Este primul cazinou reabilitat în România după anul 1989.