search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O locomotivă modernizată recent prin PNRR s-a defectat și a ajuns la Bucureşti cu zece ore întârziere. Asociaţia Pro Infrastructură cere explicații

0
0
Publicat:

Asociaţia Pro Infrastructură cere explicații de la ministrul Transporturilor și conducerea CFR, după ce o locomotivă recent modernizată prin PNRR s-a defectat, iar un tren de la Arad la Bucureşti a ajuns cu zece ore întârziere.

Locomotiva era recent modernizată prin PNRR FOTO Shutterstock
Locomotiva era recent modernizată prin PNRR FOTO Shutterstock

„În seara de 8 ianuarie, locomotiva PNRR nou-nouţă 482-007 s-a defectat, iar trenul IRN 79 pe care îl tracta a acumulat 5 ore de întârziere în toiul nopţii între Arad şi Timişoara, sfârşind prin a ajunge la Bucureşti în 9 ianuarie la 6 seara în loc de 8 dimineaţa”, au scris pe Facebook reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Potrivit acestora, incidentul ridică mai multe întrebări: „În primul rând, cât de mare este pericolul să rămână în câmp călătorii altor garnituri tractate de cele 19 locomotive de acest tip modernizate prin PNRR? Solicităm producătorului Reloc Craiova să urmeze exemplul colegilor de la Softronic care au fost transparenţi şi au publicat lămuririle necesare când o locomotivă din clasa 481 s-a defectat: au zis ce piesă a cedat, cine o fabrică şi a devenit clar că probabilitatea ca evenimentul să se repete este mică. Locomotiva Reloc are componente noi produse de ABB, o marcă de prestigiu. Au fost montate greşit? Ce îi aşteaptă pe călători cu aceste unităţi care deja au reputaţie proastă, în mod nemeritat am spune, din cauza cutiei cu formă ciudată care a fost recondiţionată manual din cutia veche?”

În acest context, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură cer explicaţii de la ministrul Transporturilor şi de la conducerea CFR.

„Ministrul Şerban şi Preoteasa, încă-şeful de la Călători, trebuie apoi să explice cum locomotiva de ajutor, plecată din Timişoara, nu a mai ajuns la IRN 79, aflat undeva între Şag şi Vinga, din cauză că s-a stricat şi ea parcurs… Atât timp cât nu există un parc de locomotive fiabile, având probleme chiar şi cele din PNRR fabricate cu piese noi (se păstrează doar saşiul şi cutia celor vechi), măcar în toiul iernii ar trebui să fie disponibile nişte locomotive de rezervă în puncte strategice de pe reţea”, au adăugat ei.

Ei au cerut, de asemenea, ministrului Ciprian Şerban să reflecteze la faptul că „un mecanic, al unui operator privat aflat în zonă cu o locomotivă diesel, a refuzat să tracteze trenul defect fiindcă îi expirau orele în post”.

„Or, în astfel de cazuri, cu o linie simplă blocată, poate ar merita schimbată legislația pentru a permite remorcarea cu viteză mică a unei garnituri care blochează firul curent, indiferent cât e de obosit mecanicul.

A trebuit ca trenul 79 să aștepte mai bine de trei ore după un altul, care venea de la București, ca să împrumute locomotiva de la acesta. Rezultatul? Câteva ore de întârziere a trenului 1999 București-Timișoara-Arad și, în cascadă, a lui 1998 Arad-București de-a doua zi.

Se pare că, în loc să ducă de urgență IRN 79 la Timișoara, singura locomotivă funcțională care a fost găsită în vestul țării a mai pierdut două ore între 2 și 4 dimineața, între Vinga și Orțișoara, ca să mute locomotiva de ajutor stricată în „coada” trenului 79 ca să fie dusă și ea la Timișoara. Domnule ministru, care e prioritatea: oamenii rămași în câmp, într-o noapte geroasă, sau ducerea locomotivelor defecte înapoi la depoul de domiciliu?”, se mai arată în postare.

În plus, Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenţia că se trimit garnituri internaţionale pe trasee unde sunt şantiere, fiind disponibil doar câte un fir de circulaţie: „Evident, când cedează ceva, singura linie disponibilă va fi blocată şi posibilităţile de ajutor vor fi limitate”.

„Toate coridoarele feroviare care duc de la București în vestul țării sunt gâtuite sau complet blocate de lucrări interminabile. Practic nu mai avem un traseu complet de linie dublă fiabil pe care putem circula fără emoții, pe unde să putem trimite ajutor unei garnituri stricate. Și nici nu vom avea în următorii cinci ani. Deci modernizările care nu se mai termină și materialul rulant învechit (puțin zis) pun presiune pe un sistem feroviar aflat la pământ”, a conchis Asociația Pro Infrastructură.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Un tânăr a murit în pușcărie după ce medicii i-au tratat infecția cerebrală cu analgezice. Au fost anunțate Parchetul și Poliția
gandul.ro
image
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
mediafax.ro
image
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
fanatik.ro
image
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
libertatea.ro
image
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Vreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în Popeşti
observatornews.ro
image
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Plăcuțele de înmatriculare în 2026: ce este considerat „neconform” și când se reține talonul
playtech.ro
image
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Anunț pentru milioane de români! Sunt vizate centralele de apartament
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet