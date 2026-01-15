O locomotivă modernizată recent prin PNRR s-a defectat și a ajuns la Bucureşti cu zece ore întârziere. Asociaţia Pro Infrastructură cere explicații

Asociaţia Pro Infrastructură cere explicații de la ministrul Transporturilor și conducerea CFR, după ce o locomotivă recent modernizată prin PNRR s-a defectat, iar un tren de la Arad la Bucureşti a ajuns cu zece ore întârziere.

„În seara de 8 ianuarie, locomotiva PNRR nou-nouţă 482-007 s-a defectat, iar trenul IRN 79 pe care îl tracta a acumulat 5 ore de întârziere în toiul nopţii între Arad şi Timişoara, sfârşind prin a ajunge la Bucureşti în 9 ianuarie la 6 seara în loc de 8 dimineaţa”, au scris pe Facebook reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Potrivit acestora, incidentul ridică mai multe întrebări: „În primul rând, cât de mare este pericolul să rămână în câmp călătorii altor garnituri tractate de cele 19 locomotive de acest tip modernizate prin PNRR? Solicităm producătorului Reloc Craiova să urmeze exemplul colegilor de la Softronic care au fost transparenţi şi au publicat lămuririle necesare când o locomotivă din clasa 481 s-a defectat: au zis ce piesă a cedat, cine o fabrică şi a devenit clar că probabilitatea ca evenimentul să se repete este mică. Locomotiva Reloc are componente noi produse de ABB, o marcă de prestigiu. Au fost montate greşit? Ce îi aşteaptă pe călători cu aceste unităţi care deja au reputaţie proastă, în mod nemeritat am spune, din cauza cutiei cu formă ciudată care a fost recondiţionată manual din cutia veche?”

În acest context, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură cer explicaţii de la ministrul Transporturilor şi de la conducerea CFR.

„Ministrul Şerban şi Preoteasa, încă-şeful de la Călători, trebuie apoi să explice cum locomotiva de ajutor, plecată din Timişoara, nu a mai ajuns la IRN 79, aflat undeva între Şag şi Vinga, din cauză că s-a stricat şi ea parcurs… Atât timp cât nu există un parc de locomotive fiabile, având probleme chiar şi cele din PNRR fabricate cu piese noi (se păstrează doar saşiul şi cutia celor vechi), măcar în toiul iernii ar trebui să fie disponibile nişte locomotive de rezervă în puncte strategice de pe reţea”, au adăugat ei.

Ei au cerut, de asemenea, ministrului Ciprian Şerban să reflecteze la faptul că „un mecanic, al unui operator privat aflat în zonă cu o locomotivă diesel, a refuzat să tracteze trenul defect fiindcă îi expirau orele în post”.

„Or, în astfel de cazuri, cu o linie simplă blocată, poate ar merita schimbată legislația pentru a permite remorcarea cu viteză mică a unei garnituri care blochează firul curent, indiferent cât e de obosit mecanicul.

A trebuit ca trenul 79 să aștepte mai bine de trei ore după un altul, care venea de la București, ca să împrumute locomotiva de la acesta. Rezultatul? Câteva ore de întârziere a trenului 1999 București-Timișoara-Arad și, în cascadă, a lui 1998 Arad-București de-a doua zi.

Se pare că, în loc să ducă de urgență IRN 79 la Timișoara, singura locomotivă funcțională care a fost găsită în vestul țării a mai pierdut două ore între 2 și 4 dimineața, între Vinga și Orțișoara, ca să mute locomotiva de ajutor stricată în „coada” trenului 79 ca să fie dusă și ea la Timișoara. Domnule ministru, care e prioritatea: oamenii rămași în câmp, într-o noapte geroasă, sau ducerea locomotivelor defecte înapoi la depoul de domiciliu?”, se mai arată în postare.

În plus, Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenţia că se trimit garnituri internaţionale pe trasee unde sunt şantiere, fiind disponibil doar câte un fir de circulaţie: „Evident, când cedează ceva, singura linie disponibilă va fi blocată şi posibilităţile de ajutor vor fi limitate”.

„Toate coridoarele feroviare care duc de la București în vestul țării sunt gâtuite sau complet blocate de lucrări interminabile. Practic nu mai avem un traseu complet de linie dublă fiabil pe care putem circula fără emoții, pe unde să putem trimite ajutor unei garnituri stricate. Și nici nu vom avea în următorii cinci ani. Deci modernizările care nu se mai termină și materialul rulant învechit (puțin zis) pun presiune pe un sistem feroviar aflat la pământ”, a conchis Asociația Pro Infrastructură.