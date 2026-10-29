 Negocieri tensionate între Ucraina și SUA? „Modelul nostru nu este Belarus, ci Polonia”, i-ar fi replicat Kirilo Budanov lui Steve Witkoff | adevarul.ro
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Negocieri tensionate între Ucraina și SUA? „Modelul nostru nu este Belarus, ci Polonia”, i-ar fi replicat Kirilo Budanov lui Steve Witkoff

Război în Ucraina
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Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că procesul de negocieri este vizat de atacuri informaționale și neagă relatările potrivit cărora ar fi avut o dispută cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Kirilo Budavov, fostul șef al GUR
Kirilor Budanov, șeful Administrației prezidentiale a Ucrainei Foto: X

O întâlnire între delegațiile ucraineană și americană, desfășurată pe 9 octombrie în Florida, ar fi fost marcată de o dispută între șeful administrației prezidențiale a Ucrainei, Kirilo Budanov, și emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, potrivit publicației franceze Le Monde, care citează o sursă anonimă prezentă la discuții.

Conform relatării, Budanov ar fi reacționat vehement la un „plan de prosperitate regională” propus de partea americană. Acesta ar prevedea reluarea tranzitului gazelor naturale și petrolului rusesc către Europa prin teritoriul Ucrainei, în schimbul unor beneficii financiare, după încheierea războiului.

Potrivit sursei citate de Le Monde, Witkoff ar fi susținut că propunerea ar fi avantajoasă pentru ambele părți.

Budanov ar fi răspuns: „Modelul nostru nu este Belarus, ci Polonia”.

Relatarea mai susține că negocierile au fost întrerupte pentru un apel telefonic către președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Ulterior, după ce membrii delegației ucrainene ar fi aflat despre un acord ruso-american privind motorina, întâlnirea s-ar fi încheiat înainte de termen.

Budanov: negocierile sunt vizate de atacuri informaționale

Într-o declarație pentru publicația ucraineană RBC-Ucraina, Kirilo Budanov a respins informațiile referitoare la presupusele tensiuni din timpul întâlnirii.

„În ceea ce privește presupusele informații din interior despre detaliile discuțiilor, acestea nu corespund realității. Așa ceva pur și simplu nu s-a întâmplat”, a declarat șeful administrației prezidențiale ucrainene.

El a adăugat că procesul de negocieri este în prezent ținta unor atacuri informaționale.

Budanov a îndemnat populația să-și păstreze calmul și să nu piardă din vedere obiectivul principal: obținerea unei păci durabile pentru Ucraina. Potrivit acestuia, Kievul face tot ce îi stă în putință pentru a ajunge la acest rezultat.

Acordul ruso-american privind motorina

Pe 21 octombrie, Rusia a anunțat că primul petrolier care transportă 40.000 de tone de motorină urma să plece către Statele Unite în următoarele două-trei zile.

Potrivit relatării inițiale, nava ar trebui să se afle deja în drum spre destinație, iar sosirea sa este așteptată la începutul lunii noiembrie.

Publicația americană Axios relatează că președintele Donald Trump ar fi decis să încheie acordul privind combustibilul cu liderul rus Vladimir Putin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu ar fi dat curs mai multor solicitări ale Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Între timp, Zelenski susține că Ucraina a propus două variante pentru instituirea unui armistițiu în domeniul energetic.

Potrivit președintelui ucrainean, Putin a respins prima propunere, în timp ce Trump a ignorat-o pe cea de-a doua.

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