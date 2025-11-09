Un șofer român cu o alcoolemie de 2,86 la mie a provocat un accident în Austria. Polițiștii l-au găsit împingându-și mașina de pe carosabil

Un șofer român beat, cu o alcoolemie de 2,86 la mie, a provocat sâmbătă seară, în localitatea Garsten din Austria, un accident soldat cu pagube materiale și a fugit de la locul faptei.

Polițiștilor însă nu le-a fost greu să-l prindă: în timp ce se deplasau spre locul accidentului, pe strada Lahrndorfer, au observat un bărbat care încerca să-și împingă mașina de pe carosabil, a relatat duminică poliția, potrivit OONachrichten.

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, din districtul Steyr-Land, intrase pe contrasens și lovise mașina condusă de o tânără de 18 ani. În loc să oprească, a continuat să meargă mai departe, iar tânăra a sunat la poliție.

În apropierea locului accidentului, agenții l-au găsit pe bărbat încercând cu eforturi să-și împingă vehiculul de pe drum, deși mașina era încă funcțională, motivul gestului rămânând neclar, potrivit poliției.

Nimeni nu a fost rănit în incident. Testul rapid de alcoolemie a indicat o valoare de 2,68 la mie, însă bărbatul a refuzat prelevarea de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Permisul i-a fost suspendat pe loc și s-a ales cu dosar penal.